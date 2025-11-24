Δραματική η κατάσταση στη δυτική Ελλάδα: Χωριά χωρίς ρεύμα και νερό – «Την Τρίτη περιμένουμε νέα κακοκαιρία, ο Θεός βοηθός»

Ακόμη 5 επικίνδυνες ημέρες περιμένουν οι πληγέντες από την κακοκαιρία στη Δυτική Ελλάδα, καθώς οι προβλέψεις μιλούν για νέα επιδείνωση, τη στιγμή που σε Κέρκυρα, Ήπειρο καθώς και στα ορεινά των Τρικάλων, χωριά παραμένουν αποκλεισμένα και καταβάλλονται προσπάθειες αποκατάστασης της υδροδότησης.

Ενώ ξεκινάει η καταγραφή των ζημιών, ο δήμαρχος βόρειων Τζουμέρκων ανέφερε στο ΕΡΤnews ότι έχουν καταρρεύσει ως και δέκα σπίτια την ώρα που στην Κέρκυρα «αυλές σπιτιών κρέμονται στον αέρα και ολόκληρη πλαγιά υποχώρησε θάβοντας περιουσία».

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, έχουν κηρυχθεί οι τέσσερις νομοί καθώς και οι περισσότεροι από τους 18 δήμους της Ηπείρου. Αποκλεισμένα παραμένουν χωριά στον Ασπροπόταμο της Καλαμπάκας όπου οι κάτοικοι περιγράφουν καταστροφές τύπου «Ντάνιελ». Κρανιά, Στεφάνι και Δολιανά είναι αποκλεισμένα ενώ το πρώτο χιόνι φαίνεται στις βουνοκορφές.

«Όλη η παλιά Φιλιππιάδα πλημμύρισε. Την Τρίτη περιμένουμε νέα κακοκαιρία, ο Θεός βοηθός», λέει πλημμυροπαθής περιγράφοντας πως ο ποταμός Λούρος μπήκε μέσα στα σπίτια. Το νερό έφτασε μέχρι αυτό το ύψος κοντά στο 1,5 μέτρο.

Τέσσερα χωριά στην περιοχή δεν έχουν ρεύμα, ενώ το οδικό δίκτυο έχει υποστεί καταστροφές. Κλειστός είναι ο δρόμος από Παλαιοχώρι προς Συρράκο – Καλαρρύτες, λόγω καθίζησης. Η διέλευση πραγματοποιείται μέσω Πραμάντων.

Στα Τζουμέρκα οι οικισμοί Μακρύκαμπος, Καταφύγι, Άρτισσα, Σχέζα, Κονάκια, Στράνα αποκλείστηκαν.

Το χωριό Σγάρα έχει αποκλειστεί λόγω πτώσης βράχων και πυροσβέστες της 5ης ΕΜΑΚ μεταφέραν τρόφιμα στους λίγους κατοίκους. Στα Άγναντα χρειάστηκε να μεταφέρουν φιάλη οξυγόνου, σε ασθενή που το χρειαζόταν άμεσα.

Αποκλεισμένα χωριά στην Κέρκυρα

Με τα χωριά Αυλιωτών και Μαγουλάδων αποκλεισμένα, ξεκινούν οι αυτοψίες στη Βόρεια Κέρκυρα όπου έσπευσαν κλιμάκια του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Σύμφωνα με την τοπική αυτοδιοίκηση, οι ζημιές στις δημόσιες υποδομές υπολογίζονται σε πολλά εκατομμύρια ευρώ.

O Γιώργος Μαχειμάρης, δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας τόνισε μιλώντας στο ΕΡΤnews πως: πρόκειται για «δραματική κατάσταση που επικρατεί σε 20 κοινότητες και οικισμούς του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, με έλλειψη υδροδότησης, και ρεύματος».

«Είχα κολώνες της ΔΕΗ πάνω στα κεραμίδια μου»

«Δεν έχουμε πρόσβαση να πάμε, το σπίτι έχει γεμίσει νερά», λέει γυναίκα δείχνοντας κολώνα της ΔΕΗ πάνω στο σπίτι της, ενώ τονίζει ότι από το καλοκαίρι είχε αιτηθεί κοπή δέντρων.

Στο χωριό Καρουσάδες στην Κέρκυρα κατολίσθηση έφερε λάσπες και φερτά υλικά μέσα στα σπίτια. Σε πολλά σημεία τα νερά έχουν παρασύρει τις πλαγιές με αποτέλεσμα ακόμα και αυλές σπιτιών να κρέμονται στον αέρα.

Στην παραθαλάσσια περιοχή του Αρίλλα το νερό μπήκε σε σπίτια και επιχειρήσεις. Στους Μαγουλάδες, ολόκληρη πλαγιά υποχώρησε και έπεσε πάνω σε σπίτι.