Αλέξης Τσίπρας – «Ιθάκη»: «Ο Κασσελάκης μου φάνηκε υπερφίαλος – Η βάση του ΣΥΡΙΖΑ, στην απελπισία της, εξέλεξε τον Στέφανο»

Ο Κασσελάκης οδήγησε τον ΣΥΡΙΖΑ σε «συλλογικό εξευτελισμό», αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του «Ιθάκη» που κυκλοφορεί σήμερα. Ο πρώην Πρωθυπουργός αποκαλύπτει την άποψη του για τον Στέφανο Κασσελάκη τον οποίο χαρακτηρίζει «φιλόδοξο άνθρωπο» και «υπερφίαλο».

Ουσιαστικά εξηγεί ότι ο Κασσελάκης δεν είχε επαφή με την πολιτική, την ελληνική πραγματικότητα και την ελληνική πολιτική ιστορία και σκηνή, έδωσε μια κωμικοτραγική διάσταση στις εξελίξεις, αρχικά, και στη συνέχεια οδήγησε τον ΣΥΡΙΖΑ σε «συλλογικό εξευτελισμό». Του επιρρίπτει βέβαια και ευθύνη για την πρώτη διάσπαση στο βαθμό που «έκανε ό,τι μπορούσε για να ρίξει λάδι στη φωτιά».

«Ήταν ένα πρόεδρος απολύτως ανάρμοστος για το κόμμα του. Ένας πολύ φιλόδοξος άνθρωπος, που δεν είχε όμως καμία γνώση του κομματικού περιβάλλοντος, ούτε και της ελληνικής πραγματικότητας. Είχε μεγαλώσει στις ΗΠΑ. Δεν γνώριζε ούτε τα βασικά της ελληνικής πολιτικής σκηνής, ούτε τα βασικά της σύγχρονης ελληνικής Πολιτικής Ιστορίας. Η εικόνα στην αρχή ήταν λίγο κωμικοτραγική… Κάπως έτσι και η βάση του ΣΥΡΙΖΑ, στην απελπισία της, εξέλεξε τον Στέφανο», γράφει ο Αλέξης Τσίπρας.

«Εργαλειοποίησε στο έπακρο την απόφασή μου να μείνω ουδέτερος στην εσωκομματική διαδικασία και την απόφαση των αντιπάλων του να πάρουν αποστάσεις από εμένα. Έβγαινε κάθε τόσο να κάνει δηλώσεις υπεράσπισης του έργου και της παρακαταθήκης μου, συνδέοντας την υποψηφιότητά του με μένα με την περίφημη δήλωση “ο Τσίπρας με φύτεψε”», τόνισε, περιγράφοντας πως, την ίδια στιγμή, οι αντίπαλοί του «αντί να απαντήσουν επί της ουσίας στον Κασσελάκη, υπερασπιζόμενοι το δικό μου έργο που ήταν και δικό τους έργο, του έκαναν αντιπολίτευση τα δευτερεύοντα, αποσιωπώντας ακόμα και το όνομά μου, που εκείνος έκλινε σε όλες τις πτώσεις (…) Όταν όμως το κύμα υποστήριξης του Κασσελάκη έγινε τσουνάμι, με θυμήθηκαν, αλλά ήταν πια αργά. Ακόμα και να ήθελα να παραλάβω την απόφαση μου και να παρέμβω, δεν θα μπορούσα πια να αλλάξω την ροή των πραγμάτων».

Στα εσωκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ ο Τσίπρας παρενέβη για τελευταία φορά στο συνέδριο του Φεβρουαρίου του 2024, προτρέποντας τους συνέδρους να πάνε ξανά σε εσωκομματικές κάλπες όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Η πρότασή του απορρίφθηκε, η ψυχική απόσταση με το κόμμα του μεγάλωσε -με αποτέλεσμα, σχεδόν έναν χρόνο μετά, την παραίτησή του από την ΚΟ.

Στην «Ιθάκη» δεν γίνεται καμία αναφορά στην ανατροπή του Κασσελάκη από την Κεντρική Επιτροπή και στο περίφημο συνέδριο «στο μπουζουξίδικο», που είχε ως αποτέλεσμα νέες εκλογές και την ανάδειξη του Σωκράτη Φάμελλου.

Για την διάσπαση που ακολούθησε την εκλογή Κασσελάκη και τη δημιουργία της Νέας Αριστεράς ο Αλέξης Τσίπρας σημειώνει: «Παρά την απόφασή μου να μην ασχοληθώ, δεν άντεξα και ζήτησα να δω τον Νάσο Ηλιόπουλο σε μια προσπάθεια να προλάβω τη διάσπαση. Τον υποδέχθηκε στο γραφείο μου και του εξήγησα ότι θα ήταν τεράστιο πολιτικό λάθος η αποχώρησή τους. Και ότι δεν μπορούν να αποφασίζουν παρασυρόμενοι από το κλίμα της βάσης που τους υποστηρίζει. Με άκουσε με προσοχή. Στο τέλος ζήτησε να με αγκαλιάσει φεύγοντας, σαν να ήταν η στιγμή του αποχωρισμού – ή του πολιτικού απογαλακτισμού».

«Αυτός θα φάει τα μούτρα του»

Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρεται και σε έναν διάλογο που είχε η Μπέτυ Μπαζιάνα με τον σύζυγο του Στέφανου Κασσελάκη, Τάιλερ Μακμπεθ, όταν ο Κασσελάκης πήγε να ενημερώσει τον πρώην Πρωθυπουργό για την πρόθεση του να είναι υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. «Προς τα τέλη Αυγούστου, όταν επέστρεψα από τις ΗΠΑ, ο Καλογήρου μου είπε ότι ήθελε επειγόντως να με συναντήσει ο Κασελλάκης», αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας. « Παρά το τζετ λαγκ, τον δέχτηκα στο σπίτι μου μαζί με τον σύζυγό του, Τάιλερ. Προς έκπληξή μου, γρήγορα συνειδητοποίησα ότι είχε έρθει για να μου ανακοινώσει την απόφαση του να είναι υποψήφιος για την προεδρία του κόμματος… Προσπάθησα να τον αποθαρρύνω…

Κατά τη γνώμη μου, του τόνισα, ήταν μια παρακινδυνευμένη απόφαση, καθώς «θα έτρωγε πολύ ξύλο, χωρίς να έχει καμία ελπίδα να εκλεγεί». Ο ίδιος, όμως ήταν απολύτως βέβαιος ότι θα εκλεγεί. Μου φάνηκε υπερφίαλος. Είχε τη βεβαιότητα όχι μόνο ότι θα εκλεγεί Πρόεδρος στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ότι σύντομα θα εκλεγεί και Πρωθυπουργός. Όταν έφυγαν, η Μπέτυ γυρίζει και μου λέει:

«Αυτός θα τα φάει τα μούτρα του!».

«Γιατί το λες;»

«Δεν άκουσες τι με ρώτησε; Σκοπεύουν να αποκτήσουν παιδιά και η αγωνία του είναι πως θα τα μεγαλώσουν στο Μαξίμου».

«Και τι του απάντησες;»

«Αγάπη να υπάρχει και όλα γίνονται. Τι να του απαντήσω;»

Παράλληλα ο Αλέξης Τσίπρας παραδέχεται για την νίκη Κασσελάκη στις εσωκομματικές εκλογές: «Τελικά έπεσα έξω στην εκτίμησή μου. Ο Κασσελάκης εξελέγη. Ή μάλλον οι υποψήφιοι και κυρίως η Αχτσιόγλου, κατάφεραν να χάσουν από τον Κασσελάκη. Και το «ξύλο» δεν το έφαγε τελικά αυτός. Άρχισε να το τρώει ο ΣΥΡΙΖΑ από την επόμενη μέρα της εκλογής».