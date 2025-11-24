Κακοκαιρία – Τζουμέρκα: Σπίτια κατέρρευσαν ενώ κινδυνεύουν κι άλλα – Χωρίς νερό δύο χωριά

Περίπου 10 σπίτια κινδυνεύουν μαζί με αυτά που έχουν ήδη καταρρεύσει, είπε ο δήμαρχος Βόρειων Τζουμέρκων, Νίκος Βαΐτσης, περιγράφοντας εικόνα βομβαρδισμένου τοπίου από το πέρασμα της κακοκαιρίας στη δυτική Ελλάδα.

«Χωριά πληγωμένα, με τόνους από φερτά υλικά μέσα στα χωριά, τα οποία έχουν παρασύρει δρόμους, δίκτυα ύδρευσης, οδικά δίκτυα, γέφυρες. Είναι τραγική η κατάσταση. Τα συνεργεία του Δήμου κατέβαλαν τεράστιες προσπάθειες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης», περιέγραψε στην ΕΡΤ ο δήμαρχος Βόρειων Τζουμέρκων, Νίκος Βαΐτσης.

Τα προβλήματα υδροδότησης είναι στο Ματσούκι και στα Πράμαντα. «Γίνεται τεράστια προσπάθεια από τα συνεργεία του Δήμου για να αποκατασταθεί η υδροδότηση με κάποιους αγωγούς, οι οποίες θα είναι επιφανειακοί. Απαιτούνται πολλά συνεργεία για να αποκαταστήσουν τις ζημιές στα δίκτυα ύδρευσης. Οι Καλαρρύτες πληγώθηκαν και μιλάμε για ένα χωριό κόσμο παραδοσιακό που είναι πολύ δύσκολο να απομακρυνθούν όλα τα φερτά υλικά».