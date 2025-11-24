Κακοκαιρία – Τζουμέρκα: Σπίτια κατέρρευσαν ενώ κινδυνεύουν κι άλλα – Χωρίς νερό δύο χωριά

Enikos Newsroom

κοινωνία

Κακοκαιρία – Τζουμέρκα: Σπίτια κατέρρευσαν ενώ κινδυνεύουν κι άλλα – Χωρίς νερό δύο χωριά

Περίπου 10 σπίτια κινδυνεύουν μαζί με αυτά που έχουν ήδη καταρρεύσει, είπε ο δήμαρχος Βόρειων Τζουμέρκων, Νίκος Βαΐτσης, περιγράφοντας εικόνα βομβαρδισμένου τοπίου από το πέρασμα της κακοκαιρίας στη δυτική Ελλάδα.

«Χωριά πληγωμένα, με τόνους από φερτά υλικά μέσα στα χωριά, τα οποία έχουν παρασύρει δρόμους, δίκτυα ύδρευσης, οδικά δίκτυα, γέφυρες. Είναι τραγική η κατάσταση. Τα συνεργεία του Δήμου κατέβαλαν τεράστιες προσπάθειες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης», περιέγραψε στην ΕΡΤ ο δήμαρχος Βόρειων Τζουμέρκων, Νίκος Βαΐτσης.

Τα προβλήματα υδροδότησης είναι στο Ματσούκι και στα Πράμαντα. «Γίνεται τεράστια προσπάθεια από τα συνεργεία του Δήμου για να αποκατασταθεί η υδροδότηση με κάποιους αγωγούς, οι οποίες θα είναι επιφανειακοί. Απαιτούνται πολλά συνεργεία για να αποκαταστήσουν τις ζημιές στα δίκτυα ύδρευσης. Οι Καλαρρύτες πληγώθηκαν και μιλάμε για ένα χωριό κόσμο παραδοσιακό που είναι πολύ δύσκολο να απομακρυνθούν όλα τα φερτά υλικά».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

A.Γεωργιάδης: Παρουσίαση νέων ψηφιακών εργαλειών με τεχνητή νοημοσύνη στο ΕΣΥ – Παρούσα και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

10 τροφές με περισσότερα προβιοτικά από ένα γιαούρτι

Θα υπάρξει πρόγραμμα Σπίτι μου 3; Τι απαντά η Μιχαηλίδου

Νέα έρευνα της ManpowerGroup: Αυτοί είναι οι παράγοντες που ενισχύουν την αυτοπεποίθηση των υποψηφίων σε συνεντεύξεις εργασ...

Η πτώση του Ίκαρου: Αλεξιπτωτιστής φωτογραφίζεται να διασχίζει τον Ήλιο σε εντυπωσιακό αστροφωτογραφικό καρέ

Κλέφτες επιστρέφουν Android συσκευές γιατί «δεν τις θέλουν» – Γιατί στοχεύουν μόνο iPhones
περισσότερα
15:55 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Μενίδι: Έξι συλλήψεις για διάρρηξη σε κοινωνικό φαρμακείο – Οι πέντε είναι ανήλικοι

Σε έξι συλλήψεις, εκ των οποίων οι πέντε είναι ανήλικοι, προχώρησαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑ...
15:45 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Καστοριά: Κατά 18 εκατοστά ανέβηκε η στάθμη των υδάτων της λίμνης – Αποκατάσταση των αναχωμάτων ενόψει της νέας κακοκαιρίας

Ανέβηκε κατά 18 εκατοστά η στάθμη της λίμνης Καστοριάς τις τελευταίες τέσσερις ημέρες, λόγω τω...
15:16 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Νέα Πέραμος: «Μας κυνηγάει ο αδελφός μου με ψαλίδι» – Το τηλεφώνημα στις αρχές και η αποκαλυπτική μαρτυρία γείτονα

Κοινό μυστικό στην τοπική κοινωνία της Νέας Περάμου φαίνεται πως ήταν ότι τα τρία αδέλφια αντι...
14:51 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Τζουμέρκα: «Ποτάμι» πέρασε μέσα από σπίτι και ξήλωσε τον τοίχο – Εικόνες καταστροφής από το πέρασμα της κακοκαιρίας

Βιβλικές είναι οι καταστροφές που άφησε πίσω της η κακοκαιρία που έπληξε τα προηγούμενα 24ωρα ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα