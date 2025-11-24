Ανακάλυψε ότι το όνομα που θα δώσουν στο μωρό τους είναι… της πρώην του συζύγου της – «Το ήξερε όλη του η οικογένεια»

Ένα ζευγάρι κατέληξε σε όνομα για το μωρό τους, καθώς περιμένουν με ανυπομονησία τον ερχομό του πρώτου τους παιδιού. Ωστόσο, η μέλλουσα μαμά ανακάλυψε αργότερα πως το όνομα είναι το ίδιο με αυτό της πρώην συντρόφου του συζύγου της.

Μπερδεμένη και εκνευρισμένη, στράφηκε στο Reddit ζητώντας συμβουλές για το πώς να χειριστεί την κατάσταση.

“Το ανακάλυψα από το Instagram”

Η μέλλουσα μαμά έμεινε άφωνη όταν ανακάλυψε ότι το όνομα που είχε συμφωνήσει με τον σύντροφό της για το μωρό τους συνδέεται με… την πρώην του και ότι η οικογένειά του το γνώριζε όλο αυτό το διάστημα.

Η 27χρονη στράφηκε στο Reddit για συμβουλές, εξηγώντας πως είναι μαζί με τον 30χρονο σύντροφό της εδώ και τρία χρόνια και βρίσκεται στην 32η εβδομάδα της εγκυμοσύνης.

Στην αρχή της εγκυμοσύνης, είχαν συμφωνήσει στο όνομα «Λίλα», το οποίο εκείνη λάτρεψε αμέσως, περιγράφοντάς το ως «γλυκό, απλό, ζεστό».

«Χθες, η αδερφή του ανέβασε μια παλιά φωτογραφία εκείνου και της πρώην του σε Instagram story με τη λεζάντα: “Τότε που εκείνος και η Λίλα ήταν τρελά ερωτευμένοι λολ”», έγραψε.

«Πάγωσα. Της έστειλα αμέσως μήνυμα: “Περίμενε, η πρώην του λεγόταν Λίλα;;;” Δεν απάντησε ποτέ…».

“Δεν την έχει ξεπεράσει”

«Όταν ο σύντροφός μου γύρισε σπίτι, τον ρώτησα ήρεμα. Πάγωσε, κι έπειτα παραδέχτηκε ότι ναι, η πρώην του επί πέντε χρόνια λεγόταν Λίλα», συνέχισε.

«Το κορίτσι στο οποίο παραλίγο να κάνει πρόταση γάμου. Το κορίτσι για το οποίο έκλαιγε μήνες μετά τον χωρισμό.»

Όταν τον ρώτησε γιατί θα την άφηνε να δώσει στο παιδί τους το όνομα της πρώην του, εκείνος απάντησε ότι «δεν πίστευε πως έχει σημασία» και ότι «είναι απλώς ένα όνομα».

«Αλλά ξέρω πολύ καλά γιατί το έκανε. Γιατί όταν το πρότεινα, τον χτύπησε η νοσταλγία σαν τρένο και δεν μου το είπε», έγραψε. «Και το χειρότερο: όλη του η οικογένεια το ήξερε και δεν είπε κουβέντα.»

Τώρα, η μέλλουσα μαμά λέει ότι «δεν μπορεί καν να κοιτάξει τα πράγματα του μωρού με το όνομά της χωρίς να θέλει να βάλει τα κλάματα».

“Έχω παγιδευτεί”

Νιώθει «παγιδευμένη» και «ανόητη» και δεν ξέρει πώς να προχωρήσει από εδώ και πέρα.

«Νιώθω ότι αυτός ο άνθρωπος με άφησε να χαράξω την πρώην του πάνω στην κόρη μου», έγραψε. «Μου είπε ότι υπερβάλλω και αρνείται να ζητήσει συγγνώμη.»

Στη συνέχεια ρώτησε το Reddit αν όσα έκανε ο σύντροφός της είναι «λόγος χωρισμού» ή αν την έχουν παρασύρει οι ορμόνες της.

Οι χρήστες στα σχόλια συμφώνησαν ότι ο σύντροφός της έπρεπε να είναι ξεκάθαρος από την αρχή σχετικά με το όνομα, προτείνοντάς της να διαλέξει ένα νέο και να προχωρήσει παρακάτω.

«Το μωρό δεν έχει γεννηθεί ακόμα, οπότε απλά διάλεξε άλλο όνομα. Και η οικογένειά του είναι χάλια — η αδερφή του το έκανε επίτηδες και προφανώς δεν σε συμπαθεί. Η ανάρτηση ήταν εντελώς ακατάλληλη και η οικογένεια ξεκάθαρα εύχεται η πρώην να μην ήταν… πρώην. Άλλαξε το όνομα και κάντε φρόντισε από τώρα για το πώς θα βλέπετε το παιδί», σχολίασε κάποιος.

«Το μωρό δεν έχει ονομαστεί ακόμη και δεν είστε παντρεμένοι. Τώρα είναι η τέλεια στιγμή να ξανασκεφτείς τα πράγματα», έγραψε ένας άλλος.