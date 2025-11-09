Η εμμονική πρώην σύντροφός του έστειλε στο σπίτι του πακέτο με ζωντανές κατσαρίδες – «Με παρενοχλεί και στέλνει παράξενα δέματα»

Η TikToker Carly (@c_jeanann) μοιράζεται μια ιστορία που θα σας αφήσει με το στόμα ανοιχτό. Ο 22χρονος αδελφός της είχε σχέση με μια 35χρονη γυναίκα για 2,5 μήνες και από τότε που χώρισαν, η πρώην του έχει μετατραπεί σε… εφιάλτη!

Εδώ και επτά μήνες τον παρακολουθεί και τον παρενοχλεί, βάζοντας στο στόχαστρο και την οικογένειά του. Και το πιο τρελό;

Δεν σταματά να τους στέλνει παράξενα δέματα! Το πρώτο πακέτο ήταν με ένα αυτοκόλλητο «εύθραυστο» απ’ έξω και είχε το όνομα του αδελφού της ως παραλήπτη.

Όταν όμως το άνοιξαν, βρήκαν μέσα ένα κουτί γεμάτο ζωντανές κατσαρίδες!

“Είναι διαταραγμένη”

Σύμφωνα με την Κάρλι, κοστίζει περίπου 140€ για να ταχυδρομήσεις ένα πακέτο γεμάτο ζωντανά έντομα σε κάποιον, αλλά αυτό ακριβώς έκανε η εμμονική πρώην κοπέλα του αδερφού της!
Το δεύτερο δέμα από εκείνη ήταν ένα γράμμα που έγραψε με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης.

Το γράμμα ανέφερε ότι είχαν έναν μήνα για να της επιστρέψουν κάποια χρήματα. Ένα μάτσο ανοησίες. Καθ’ όλη τη διάρκεια αυτών των γεγονότων, εκείνη έστελνε μηνύματα στο οικογενειακό ομαδικό chat. Η πρώην του έστειλε ακόμη ένα πακέτο, με ένα μπλουζάκι για τη μαμά της Κάρλι. Το μπλουζάκι έγραφε, «αυτή η μαμά αγαπά τον γιο της που είναι γκέι». Το πιο πρόσφατο… δώρο που έλαβαν από εκείνη ήταν ένα αυτοκόλλητο προφυλακτήρα.

Σε ένα άλλο βίντεο, η Κάρλι διάβασε όλα τα μηνύματα που τους είχε στείλει αυτή η γυναίκα.

«Την 1η Ιουλίου στις 11:04 μ.μ., λάβαμε ένα τεράστιο μήνυμα στο οικογενειακό ομαδικό chat σχετικά με το πώς ο αδελφός μου της χρωστάει 2.800€, πώς δεν στάθηκε στο πλευρό της σε μια από τις χειρότερες στιγμές της ζωής της», διάβασε η Κάρλι. «Δεν είναι άνδρας. Είναι ένα μικρό αγόρι που χρειάζεται καθοδήγηση. Αν κανείς δεν μου στείλει 2.800€ τις επόμενες μέρες, θα προχωρήσω σε κατάθεση μήνυσης».

Μετά από αυτό, ο πατέρας της Κάρλι απάντησε, λέγοντας: «Λυπάμαι που ο γιος μου σε πλήγωσε. Δεν συμφωνούσα με τη σχέση σας, καθώς η διαφορά ηλικίας ήταν τόσο σοκαριστική. Είμαι χαρούμενος που αποφασίσατε να ακολουθήσετε διαφορετικούς δρόμους στη ζωή και δεν είστε πια μαζί. Οπότε, θα καταλάβεις ότι οποιαδήποτε περαιτέρω επικοινωνία θα θεωρηθεί παρενόχληση και δεν θα γίνει ανεκτή».

“Απειλεί ότι θα κάνει χειρότερα”

Όλοι στο ομαδικό chat απάντησαν, συμφωνώντας με το μήνυμα του πατέρα. Αλλά τότε, έλαβαν ένα άλλο μήνυμα κειμένου στις 13 Ιουλίου στις 8:39 μ.μ.

Η πρώην κοπέλα απείλησε να «κάνει τα πάντα χειρότερα» μέχρι κάποιος να της επιστρέψει τα χρήματα που της χρωστούσαν. Κατηγόρησε επίσης τον αδελφό της Κάρλι ότι είναι απατεώνας και ότι την εκμεταλλεύτηκε για χρήματα.

Εκείνη την εποχή, η Κάρλι και η οικογένειά της ήταν σε διακοπές στο Πουέρτο Ρίκο.

Ωστόσο, η πρώην φίλη δεν φάνηκε να να καταλαβαίνει τον υπαινιγμό. Πολλοί χρήστες του TikTok εξέφρασαν ανησυχία για την Κάρλι και την οικογένειά της. Επεσήμαναν επίσης ότι η διαφορά ηλικίας μεταξύ της γυναίκας και του αδελφού της Κάρλι ήταν πράγματι, ανάρμοστη.

«Το να βγαίνεις ραντεβού στα 35 με έναν 22χρονο είναι το πρώτο ανησυχητικό σημάδι – όχι γι’ αυτόν, αλλά γι’ αυτήν», σχολίασε ένας χρήστης. «Ξοδεύει χρήματα για να το κάνει αυτό. Ως 34χρονη, δεν θα μπορούσα ποτέ. Επίσης, δεν θα έβγαινα ραντεβού με κάποιον που ήταν ούτε 30», δήλωσε άλλος.

«Είμαι 34 ετών, πηγαίνω στο κολέγιο και έχω παιδιά στα είκοσι. Δεν μπορώ να καταλάβω μια διαφορά ηλικίας όπως αυτή σε μια σχέση», έγραψε ένας τρίτος.

