Έδωσε τελεσίγραφο στον σύντροφό της – «Ή θα μου κάνεις πρόταση γάμου ή τέλος»

Έπειτα από σχεδόν έξι χρόνια μαζί, μια γυναίκα έθεσε τελεσίγραφο στον σύντροφό της: πρόταση γάμου μέχρι το τέλος του έτους ή τέλος η σχέση.

Είπε στον επί έξι χρόνια σύντροφό της ότι θέλει να αρραβωνιαστούν μέχρι το τέλος του 2025. Όμως, με μόλις έξι εβδομάδες να απομένουν, αρχίζει να ανησυχεί. «Όσο πλησιάζουμε στο τέλος της χρονιάς, τόσο πιο αναστατωμένη νιώθω, γιατί δεν πιστεύω ότι θα μου κάνει πρόταση — και τότε θα τελειώσουμε», έγραψε στο Reddit.

“Ήμουν ξεκάθαρη από την αρχή”

«Εγώ (27) και ο φίλος μου (28) είμαστε μαζί περίπου 5/6 χρόνια», έγραψε σε πρόσφατη ανάρτηση. Μετά από τόσο καιρό σχέσης, το να συζήσουν και να σχεδιάζουν το κοινό τους μέλλον, ο αρραβώνας έμοιαζε με το φυσικό επόμενο βήμα.

Στις αρχές της χρονιάς, η χρήστης του Reddit είπε στον σύντροφό της ότι θέλει να είναι αρραβωνιασμένοι μέχρι το τέλος του 2025 — και αν όχι, τότε θα χώριζε μαζί του.

Δεν ήταν ένα τελεσίγραφο που γεννήθηκε από ανυπομονησία, αλλά από συναισθηματική ανάγκη. «Νιώθω ότι ξεκαθάρισα πως μιλούσα σοβαρά και φάνηκε να το δέχεται», έγραψε, σημειώνοντας ότι εκείνος μάλιστα «το έθεσε στόχο για φέτος». Όμως μήνες αργότερα, ο στόχος εξακολουθούσε να μοιάζει μακρινός. Παρότι μιλούσε για το ότι ρωτούσε παντρεμένους φίλους του σχετικά με δαχτυλίδια, οι πράξεις του έλεγαν μια διαφορετική ιστορία.

«Του έχω δείξει τα στιλ που μου αρέσουν και διάφορα μαγαζιά σε πολλά διαφορετικά εύρη τιμών», αποκάλυψε. Κι όμως, κάθε πρόταση συναντούσε αντίσταση.Τα δαχτυλ ίδια ήταν πάντα είτε «πολύ φτηνά» είτε «υπερβολικά ακριβά».

Ακόμη και όταν έβρισκε προσφορές, ο ενθουσιασμός του έσβηνε αμέσως. «Θα συζητήσει και θα ενδιαφερθεί μαζί μου για λίγα λεπτά και μετά τίποτα», έγραψε. Πρόσφατα, νύξεις σχετικά με τα οικονομικά του ενίσχυσαν τις αμφιβολίες της.

«Είπε ότι τα Χριστούγεννα φέτος θα είναι διαφορετικά γιατί δεν θα έχει πολλά χρήματα για δώρα… κάτι που είναι εντάξει, λίγο απογοητευτικό αλλά το καταλαβαίνω», πρόσθεσε. «Κι έπειτα την περασμένη εβδομάδα είπε ότι είναι αρκετά στενά οικονομικά όταν του ανέφερα μια επερχόμενη προσφορά σε site με δαχτυλίδια που είχαμε δει πρόσφατα».

Ωστόσο, τόνισε ότι εκείνος «βγάζει καλά λεφτά» και έχει «άφθονο χρόνο για να προγραμματίσει». Δεν ζητά πολυτέλειες – απλώς προσπάθεια. «Όσο πλησιάζουμε στο τέλος της χρονιάς, τόσο πιο αναστατωμένη νιώθω γιατί δεν πιστεύω ότι θα μου κάνει πρόταση — και τότε θα τελειώσουμε», έγραψε.

Καθώς το τέλος του χρόνου πλησιάζει, η απογοήτευση μετατρέπεται σε θλίψη. «Πραγματικά δεν νιώθω πλέον ότι είμαι προτεραιότητα στη σχέση μας και αυτό μοιάζει με επιβεβαίωση», εξομολογήθηκε.

«Θα ήμουν η κακιά αν χωρίσω μαζί του αν δεν μου κάνει πρόταση μέχρι το τέλος της χρονιάς;»

“Μην βιάζεσαι”

Για πολλούς αναγνώστες, η ανάρτησή της αποκάλυπτε μια βαθύτερη αλήθεια: πως η αγάπη δεν αρκεί πάντα, όταν ο ένας σταματά να προσπαθεί για το μέλλον που κάποτε υποσχέθηκαν να χτίσουν μαζί.

«Απλώς σπαταλάει τον χρόνο σου. Δεν θέλει να σε παντρευτεί», έγραψε ένας αναγνώστης. «Λες ότι θα ήσουν ευτυχισμένη με το ελάχιστο. Αγάπη μου, δεν προσπαθεί καν». «Βάλε του ένα ξεκάθαρο χρονικό όριο», έγραψε ένας άλλος.

«Αν μετά από έξι χρόνια δεν μπορεί να δεσμευτεί, έχεις ήδη την απάντηση που θέλεις». Ωστόσο, υπήρξαν αναγνώστες που ήταν πιο σκεπτικοί με τις προθέσεις του συντρόφου της, καθώς «αν είπε ότι δεν έχει λεφτά για τα Χριστούγεννα, μπορεί να είναι επειδή έχει αγοράσει τις βέρες». Μ’ αυτό συμφώνησε ένας ακόμη λέγοντας «Μπορεί να έχει σκοπό να σου κάνει πρόταση μέσα στις γιορτές».