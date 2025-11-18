Μητσοτάκης για Τσίπρα: Θα μπαίνατε σε ένα πλοίο το οποίο ο καπετάνιος το έχει ρίξει μια φορά στα βράχια;

Για τις δημόσιες τοποθετήσεις του Αντώνη Σαμαρά αλλά και το βιβλίο «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξή του στην εκπομπή Συνδέσεις στην ΕΡΤ.

Σε ερώτηση για την προηγούμενη δήλωσή του ότι δεν θα διαβάσει το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι «σίγουρα καταλαβαίνω ότι το βιβλίο είναι 600 – 700 σελίδες. Δεν θα διαβάσω όλο το βιβλίο του κ. Τσίπρα. Διαβάζω από τις προδημοσιεύσεις αυτά που αφορούν σε περιόδους εξαιρετικά δύσκολες. Εγώ επιλέγω να μιλάω για το μέλλον και ο κ. Τσίπρας επιλέγει να μιλάει για το παρελθόν».

Και συνέχισε: «Μάλλον άσχημα αισθάνεται για όλα αυτά που έγιναν επί πρωθυπουργίας του. Δεν ξέρω αν εσείς θα μπαίνατε σε ένα πλοίο το οποίο ο καπετάνιος το έχει ρίξει μια φορά στα βράχια».

Για τον Αντώνη Σαμαρά ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχολίασε: «Ο κ. Σαμαράς υπήρξε Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της ΝΔ. Δεν θα σχολιάσω τους λόγους που με οδήγησαν στην αποπομπή του από την παράταξη μας. Σεβόμενος την ιστορία του και το πρόσφατο συντριπτικό πένθος του, επιλέγω να μην σχολιάσω τίποτα δημόσια από αυτά που λέει ο κ. Σαμαράς».