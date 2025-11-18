Χρυσά κοσμήματα: Αυτές είναι οι νέες μέσες πανελλαδικές τιμές

Στα ύψη εξακολουθεί να βρίσκεται η τιμή του χρυσού καθώς κινείται στα επίπεδα των 4.000 δολαρίων ανά ουγγιά με αυξομειωτικές τάσεις εξαιτίας ενός συνόλου παραγόντων.

Της Κατερίνας Φεσσά

Κάποιοι από αυτούς είναι μεταξύ άλλων το ότι ο κόσμος εγκαταλείπει το δολάριο ως κύριο μέσο συναλλαγής, οι κεντρικές τράπεζες διαφόρων χωρών συγκεντρώνουν χρυσό σε μεγάλες ποσότητες ως μέσο αναφοράς αλλά και το ότι το πολύτιμο μέταλλο θεωρείται ένα ασφαλές καταφύγιο για επενδύσεις κυρίως σε περιόδους μεγάλης αβεβαιότητας κλπ.

Συνεπώς η εξέλιξη αυτή έχει επηρεάσει και το κόστος των κοσμημάτων του πολύτιμου μετάλλου τόσο στην Ελλάδα όσο και σε διεθνές επίπεδο γενικότερα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η αξία του χρυσού αυξήθηκε μέσα σε 1 μήνα- δηλαδή από αρχές Οκτωβρίου μέχρι και το τέλος του ίδιου μήνα– άνω του 30% κάτι που έχει φέρει σημαντικές ανατιμήσεις στις τιμές των κοσμημάτων του πολύτιμου μετάλλου της τάξεως του 20% με 25% κατά μέσο όρο συνολικά.

Οι μέσες πανελλαδικές τιμές στα κοσμήματα

«Αυτή τη στιγμή ο χρυσός κοστίζει 110.000 ευρώ το κιλό » δηλώνει με έμφαση ο Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Αργυροχρυσοχόων, Κοσμηματοπωλών, Ωρολογοπωλών και Συναφών Επαγγελμάτων (ΠΟΒΑΚΩ) Τριαντάφυλλος Παπαθανασίου μιλώντας στο enikonomia.gr

Εν συνεχεία αναφέρει ενδεικτικά το πώς διαμορφώνονται σήμερα οι μέσες πανελλαδικές τιμές ορισμένων χρυσών κοσμημάτων στα κοσμηματοπωλεία της χώρας και επισημάνει πως αυτές έχουν αυξηθεί κατά 40% με 50% σε σχέση με την περσινή χρονιά. Αναλυτικά σύμφωνα με τον κ. Παπαθανασίου:

1) Ένα ζευγάρι βέρες με σχεδόν 14 καράτια

Σήμερα η μέση τιμή του πανελλαδικώς είναι από 450 ευρώ -500 ευρώ ενώ πέρυσι την αντίστοιχη περίοδο ένα ζευγάρι βέρες με σχεδόν 14 καράτια κόστιζε από 300 ευρώ έως και 350 ευρώ.

2) Σκουλαρίκια κουμπωτά

Σήμερα οι μέσες πανελλαδικές τιμές τους κυμαίνονται από 100 ευρώ μέχρι και 400 ευρώ από 50 ευρώ -240 ευρώ που κινούνταν το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

3) Μενταγιόν με συνθετική πέτρα (ζιργκόν) σε χρυσό

Σήμερα η μέση τιμή πανελλαδικώς διαμορφώνεται από 150 ευρώ μέχρι και 700 ευρώ από 75 ευρώ-350 ευρώ που ήταν την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

4) Βραχιόλι

Σήμερα η μέση πανελλαδική τιμή του αρχίζει από 100 ευρώ και μπορεί να φτάσει να κοστίζει πολλές χιλιάδες ευρώ. Και αυτό διότι η τιμή του διαμορφώνεται βάσει διαφόρων παραγόντων, όπως το εάν είναι χειροποίητο αλλά κυρίως το εάν έχει μεγάλο βάρος.

5) Κρίκοι με σχέδια (όπως στριφτοί, οβάλ κλπ) χωρίς πέτρες

Σήμερα οι μέσες πανελλαδικές τιμές είναι από 100 ευρώ -1000 ευρώ ανάλογα με το μέγεθος τους. Ενώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο κόστιζαν 50 ευρώ-500 ευρώ.

6) Κλασικοί κρίκοι

Σήμερα οι μέσες τιμές πανελλαδικώς διαμορφώνονται από 100 ευρώ-700 ευρώ ανάλογα με το μέγεθος τους. Ενώ το αντίστοιχο διάστημα του 2024 η τιμή τους ήταν από 50 ευρώ-350 ευρώ

Ποιες είναι οι προβλέψεις για το 2025 και ποιες για το 2026

Όσον αφορά λοιπόν στο εάν θα αυξηθούν οι τιμές των κοσμημάτων το επόμενο διάστημα στη χώρα μας ο Γενικός Γραμματέας της ΠΟΒΑΚΩ εκτιμά πως μέχρι το τέλος του 2025 θα παραμείνουν σταθερές στα ίδια επίπεδα, ωστόσο ενδέχεται να υπάρξουν κάποιες αυξομειωτικές τάσεις (+ 20 ευρώ/-20 ευρώ).

Ωστόσο μέχρι το τέλος του 2026 οι τιμές στα χρυσά κοσμήματα αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω κατά 25% σε περίπτωση που αυξηθεί η πρώτη ύλη του πολύτιμου μετάλλου και η τιμή του χρυσού φτάσει στα επίπεδα των 5.000 δολαρίων ανά ουγγιά όπως προβλέπεται από αναλυτές, συμπληρώνει.

Και παραθέτει ένα σχετικό παράδειγμα σε περίπτωση που επικρατήσει το σενάριο και η τιμή του χρυσού ανέβει στα επίπεδα των 5.000 δολαρίων ανά ουγγιά. « Χρυσό αντικείμενο που κόστιζε τον Σεπτέμβριο 200 ευρώ με 250 ευρώ, τώρα πουλιέται 350 ευρώ και εάν η τιμή του χρυσού φτάσει στα επίπεδα των 5.000 δολαρίων ανά ουγγιά, τότε θα πουλιέται 450 ευρώ» σημειώνει και προσθέτει πως αυτό θα είναι προβληματικό και για τις επιχειρήσεις του κλάδου.

Ταυτόχρονα διευκρινίζει πως εάν δεν αυξηθεί η τιμή του χρυσού, τότε δεν θα υπάρξουν κάποιες μεταβολές στις τιμές των κοσμημάτων.