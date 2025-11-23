Κακοκαιρία: Καρέ καρέ η δραματική επιχείρηση της ΕΜΑΚ στα Τζουμέρκα – Η στιγμή που πυροσβέστης παρασύρθηκε από τα νερά – Δείτε το βίντεο

Enikos Newsroom

κοινωνία

Μεγάλες καταστροφές άφησε πίσω της η κακοκαιρία που σάρωσε τα προηγούμενα 24ωρα την Δυτική Ελλάδα.

Στα Τζουμέρκα, κάτοικοι αποκλείστηκαν στα χωριά τους, με τους άνδρες της ΕΜΑΚ να επιχειρούν για την παροχή βοήθειας.

Οι δραματικές στιγμές από την επιχείρηση των στελεχών της ΕΜΑΚ για να προσφέρουν βοήθεια σε αποκλεισμένους πολίτες στην περιοχή προς Κουκούλια στη θέση Γκότοβος, καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσίευσε το Epirusgate.

Ένας διασώστης επιχειρούσε να διασχίσει τον ποταμό για να φτάσει στον οικισμό Κουκούλια, όπου υπήρχαν εγκλωβισμένοι πολίτες. Αν και ήταν δεμένος με σχοινί και είχε την στήριξη συναδέλφων του, τα νερά ήταν τόσο ορμητικά που τον παρέσυραν με δύναμη προς τα κάτω.

Την ίδια στιγμή, ο συνάδελφός του, που κρατούσε το σχοινί ασφαλείας, γλίστρησε και έπεσε επίσης στο ποτάμι. Κατάφερε, ωστόσο, να κρατηθεί πάνω σε έναν βράχο και με υπεράνθρωπη προσπάθεια κατάφερε να κρατήσει το σχοινί και να δώσει στον διασώστη τον χρόνο που χρειαζόταν για να βγει τελικά σώος στην απέναντι όχθη.

Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη στα Βόρεια και Κεντρικά Τζουμέρκα και συγκεκριμένα στη Γέφυρα Πλάκας, Σγάρα, Άγναντα, Καταρράκτη και μέχρι το σημείο όπου έχει πλέον αποκοπεί ο δρόμος προς το τουριστικό περίπτερο.

Οι τεράστιες ποσότητες βροχής άφησαν πίσω τους μεγάλες καταστροφές.

