Κυριάκος Μητσοτάκης: Συμμετέχει στην έκτακτη τηλεδιάσκεψη της Ε.Ε. για την Ουκρανία

Enikos Newsroom

πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης

Στις 11.30 ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει μέσω τηλεδιάσκεψης σε έκτακτη ενημέρωση των ηγετών της Ε.Ε για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία.

15:50 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

14:46 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

14:39 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

14:21 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

