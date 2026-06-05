Ισραηλινές δυνάμεις πυροβόλησαν και σκότωσαν 18χρονο παλαιστίνιο σε επιδρομή στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Ένας Παλαιστίνιος έφηβος είναι νεκρός από πυρά ισραηλινών δυνάμεων κατά τη διάρκεια επιδρομής στο χωριό Μπεϊτίν, ανατολικά της Ραμάλα, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ανέφερε το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa

Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας ταυτοποίησε τον νεκρό ως τον 18χρονο Χαϊθάμ Εζεντίν Ομάρ Χμεϊντά.

Κατά τη διάρκεια της επιδρομής, οι ισραηλινές δυνάμεις πυροβόλησαν με πραγματικά πυρά και χειροβομβίδες κρότου-λάμψης, και χρησιμοποίησαν φιάλες τοξικού αερίου, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά σε γεωργική γη στο κέντρο του χωριού.

Οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν αποκρύψει τη σορό του δολοφονημένου εφήβου από την οικογένειά του, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Aljazeera.

#متابعة | الهيئة العامة للشؤون المدنية تبلغ وزارة الصحة باستشهاد الشاب هيثم عز الدين عمر حميدة (18 عامًا) برصاص الاحتلال في قرية بيتين شرقي مدينة رام الله، واحتجاز جثمانه. pic.twitter.com/8qDtH7BIun — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) June 4, 2026

Σύμφωνα με ανακοίνωση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF), στρατιώτες της Μονάδας 636, που επιχειρούσαν κοντά στο χωριό Μπαϊτίν, εντόπισαν ομάδα Παλαιστινίων να εκτοξεύει μολότοφ προς διερχόμενα οχήματα στον αυτοκινητόδρομο Route 60, έναν από τους βασικούς οδικούς άξονες της περιοχής.

Όπως αναφέρει ο ισραηλινός στρατός, οι δυνάμεις άνοιξαν πυρ εναντίον των δραστών, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός εξ αυτών. Παράλληλα, συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των υπόλοιπων υπόπτων που φέρονται να συμμετείχαν στο περιστατικό.

Πηγή: Aljazeera