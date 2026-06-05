Ισραηλινές δυνάμεις πυροβόλησαν και σκότωσαν 18χρονο παλαιστίνιο σε επιδρομή στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη

Ένας 18χρονος Παλαιστίνιος έχασε τη ζωή του από πυρά ισραηλινών δυνάμεων κατά τη διάρκεια επιδρομής στο χωριό Μπεϊτίν, ανατολικά της Ραμάλα, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας ταυτοποίησε το θύμα, ενώ οι ισραηλινές δυνάμεις αναφέρουν ότι άνοιξαν πυρ εναντίον Παλαιστινίων που εκτόξευαν μολότοφ.

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Διεθνή Νέα

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Ο 18χρονος Χαϊθάμ Εζεντίν Ομάρ Χμεϊντά που έπεσε νεκρός από σφαίρες των IDF.
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας 18χρονος Παλαιστίνιος, ο Χαϊθάμ Εζεντίν Ομάρ Χμεϊντά, είναι νεκρός από πυρά ισραηλινών δυνάμεων κατά τη διάρκεια επιδρομής στο χωριό Μπεϊτίν της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης.
  • Κατά την επιδρομή, οι ισραηλινές δυνάμεις χρησιμοποίησαν πραγματικά πυρά, χειροβομβίδες κρότου-λάμψης και τοξικό αέριο, ενώ έχουν αποκρύψει τη σορό του δολοφονημένου εφήβου από την οικογένειά του.
  • Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) αναφέρουν ότι στρατιώτες άνοιξαν πυρ εναντίον ομάδας Παλαιστινίων που εκτόξευαν μολότοφ προς οχήματα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός εξ αυτών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Ένας Παλαιστίνιος έφηβος είναι νεκρός από πυρά ισραηλινών δυνάμεων κατά τη διάρκεια επιδρομής στο χωριό Μπεϊτίν, ανατολικά της Ραμάλα, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ανέφερε το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa

Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας ταυτοποίησε τον νεκρό ως τον 18χρονο Χαϊθάμ Εζεντίν Ομάρ Χμεϊντά.

Κατά τη διάρκεια της επιδρομής, οι ισραηλινές δυνάμεις πυροβόλησαν με πραγματικά πυρά και χειροβομβίδες κρότου-λάμψης, και χρησιμοποίησαν φιάλες τοξικού αερίου, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά σε γεωργική γη στο κέντρο του χωριού.

Οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν αποκρύψει τη σορό του δολοφονημένου εφήβου από την οικογένειά του, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Aljazeera.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF), στρατιώτες της Μονάδας 636, που επιχειρούσαν κοντά στο χωριό Μπαϊτίν, εντόπισαν ομάδα Παλαιστινίων να εκτοξεύει μολότοφ προς διερχόμενα οχήματα στον αυτοκινητόδρομο Route 60, έναν από τους βασικούς οδικούς άξονες της περιοχής.

Όπως αναφέρει ο ισραηλινός στρατός, οι δυνάμεις άνοιξαν πυρ εναντίον των δραστών, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός εξ αυτών. Παράλληλα, συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των υπόλοιπων υπόπτων που φέρονται να συμμετείχαν στο περιστατικό.

Πηγή: Aljazeera

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