Μαίρη Χατζηπαύλου: «Δέχτηκα ένα απίστευτο bullying – Δεν μπορούσα να το πιστέψω όλο αυτό»

Ελένη Φλισκουνάκη

Μαίρη Χατζηπαύλου
Φωτογραφία: Instagram/marychatzipavlou

Η Μαίρη Χατζηπαύλου ήταν η φετινή εκπρόσωπος της Ελλάδας στον διαγωνισμό «Miss Universe» στην Ταϊλάνδη. Υπενθυμίζεται ότι «Μις Υφήλιος» αναδείχθηκε η Φατίμα Μπος από το Μεξικό.

Το πρωί της Δευτέρας (24/11), η Μαίρη Χατζηπαύλου ήταν καλεσμένη στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα. Η Ελληνίδα εκπρόσωπος, ανάμεσα σε άλλα αναφέρθηκε στα άσχημα σχόλια που άκουσε για την εμφάνισή της και την συμμετοχή της στο «Miss Universe».

Συγκεκριμένα, στη διάρκεια της συνέντευξής της, η Μαίρη Χατζηπαύλου εξομολογήθηκε πως: «Στην αρχή σοκαρίστηκα με τα σχόλια, δεν μπορούσα να το διαχειριστώ. Ήμουνα προετοιμασμένη, από την στιγμή που έχω επιλέξει να εκτεθώ και να προβληθώ, ήξερα ότι θα υπάρξει κριτική. Προφανώς δεν αρέσουμε σε όλους. Σε κάποιους θα αρέσουμε και σε κάποιους δεν θα αρέσουμε. Παρ’ όλα αυτά, δέχτηκα ένα απίστευτο bullying κι ένα τεράστιο κύμα hate που δεν το περίμενα».

«Δεν θα σου κρύψω, ότι πάρα πολλά βράδια όταν γυρνούσαμε στο ξενοδοχείο εξουθενωμένες έκλαιγα, δεν μπορούσα να το πιστέψω όλο αυτό. Έπρεπε να διαχειριστώ εκεί το πάρα πολύ σκληρό πρόγραμμα που είχαμε και το πιεστικό, και ταυτόχρονο και όλο αυτό το hate που διάβαζα και που άκουγα. Δεν ξέρω με τι είχε να κάνει το hate, δεν μπορώ να μπω στη ψυχολογία και το μυαλό του καθενός», πρόσθεσε.

Επιπλέον, εξήγησε ότι: «Αυτός όμως που μπορώ να πω με σιγουριά, είναι ότι είμαι πάρα πολύ δυνατή, δεν το άφησα να με καταβάλει και να με ρίξει, αποφάσισα να ζήσω το όνειρό μου. Ήταν ένα τεράστιο όνειρο το “Universe” και το κατάφερα. Δεν θεωρώ ότι σας έκανα ρεζίλι σαν λαό, είχα μια πολύ αξιοπρεπή παρουσία και μπορεί να μην τα καταφέραμε, αλλά το προσπάθησα».

