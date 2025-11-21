Κατερίνα Καινούργιου για Miss Universe: «Στείλαμε αυτή την κοπέλα και γίναμε ρεζίλι – Για ποιον λόγο το κάναμε αυτό;»

Τα καλλιστεία Miss Universe που πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη (20/11) και την Μαίρη Χατζηπαύλου που εκπροσώπησε φέτος την Ελλάδα, σχολίασε μέσω της εκπομπής της η Κατερίνα Καινούργιου.

Αρχικά, η παρουσιάστρια του «Super Κατερίνα» ανέφερε πως παρακολούθησε τον διαγωνισμό και δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για τις γυναίκες που συμμετείχαν. «Γυναίκες από άλλο πλανήτη είναι αυτές; Είναι όλες, αν τις δείτε, από όλον τον κόσμο… σοκ! Δεν έχω δει πιο ωραίες γυναίκες μαζεμένες».

Ωστόσο, για την Μαίρη Χατζηπαύλου είπε πως «έχουμε στείλει εμείς την κοπέλα αυτή… Να είναι καλά το κορίτσι, γίναμε τόσο ρεζίλι. Δηλαδή αντικειμενικά, δεν μιλάμε για ελληνική ομορφιά, σε σχέση με τις άλλες. Ρε παιδί μου, για ποιον λόγο το κάναμε αυτό; Η κοπέλα είναι ωραίο κορίτσι αλλά δεν είναι για να πάει στα Miss Universe. Η άποψη μου είναι, κρίμα. Τι να πω; Δηλαδή είπε κάποιος “ουάου, στείλαμε την ωραιότερη;” Θα λέμε ψέματα; Μια χαρά είναι η κοπέλα για εδώ, δεν είναι για να πάει στα Miss Κόσμος».

Η Μαίρη Χατζηπαύλου, η οποία εκπροσώπησε τη χώρα μας, εμφανίστηκε με μια φορεσιά-φόρο τιμής στο διάσημο άγαλμα «Νίκη της Σαμοθράκης», ένα από τα σημαντικότερα γλυπτά της αρχαιότητας που εκτίθεται σήμερα στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι.

Μάλιστα όταν άνοιξε την κάπα της εμφανίστηκε η φράση «Take Our History Back», που αποκαλύπτει την ελληνική θέση για την επιστροφή των πολιτιστικών θησαυρών στη χώρα προέλευσής τους.