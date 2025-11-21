Εθνική Ομάδα Μπάσκετ: Οι «εκλεκτοί» του Σπανούλη για τους αγώνες με Ρουμανία και Πορτογαλία

Νίκος Παγουλάτος

αθλητισμός

Εθνική Ομάδα Μπάσκετ: Οι «εκλεκτοί» του Σπανούλη για τους αγώνες με Ρουμανία και Πορτογαλία
Φωτογραφία: Intime

Η Εθνική Ανδρών μπαίνει από την ερχόμενη εβδομάδα στη διαδικασία των προκριματικών αγώνων για το FIBA World Cup 2027, με τις δύο πρώτες αναμετρήσεις να είναι στη Θεσσαλονίκη με τη Ρουμανία (27/11) και στο Πόρτο με τον Πορτογαλία (30/11).

Ο Βασίλης Σπανούλης κάλεσε 18 παίκτες για την προετοιμασία και τους δύο αυτούς αγώνες. Οι προπονήσεις θα γίνουν στη Θεσσαλονίκη από την ερχόμενη Δευτέρα (24/11), ενώ η προσθήκη των παικτών που έχουν υποχρεώσεις στην Ευρωλίγκα θα γίνει σταδιακά και η παρουσία των Νίκου Πλώτα και Νίκου Τουλιάτου αποσκοπεί πρώτιστα στη δυνατότητα διεξαγωγής των προπονήσεων με τον απαραίτητο αριθμό παικτών.

Συγκεκριμένα κλήθηκαν οι:

  • Κώστας Παπανικολάου – 31/07/1990 2.04 F Ολυμπιακός
  • Γιαννούλης Λαρεντζάκης – 22/09/1993 1.96 G Ολυμπιακός
  • Παναγιώτης Καλαϊτζάκης – 02/01/1999 2.00 G Παναθηναϊκός
  • Δημήτρης Κατσίβελης – 01/10/1991 1.98 G ΑΕΚ
  • Κώστας Αντετοκούνμπο – 20/11/1997 2.10 C Ολυμπιακός
  • Δημήτρης Μωραΐτης – 03/03/1999 1.94 PG Ηρακλής
  • Βασίλης Χαραλαμπόπουλος – 06/01/1997 2.02 F ΑΕΚ
  • Αλέξανδρος Σαμοντούροβ – 20/04/2005 2.10 F Παναθηναϊκός
  • Γιώργος Τσαλμπούρης – 22/06/1996 2.17 C Πανιώνιος
  • Δημήτρης Κακλαμανάκης – 25/01/1994 2.06 C Περιστέρι
  • Νάσος Μπαζίνας – 18/10/2003 1.94 PG Προμηθέας
  • Δημήτρης Φλιώνης – 08/04/1997 1.88 PG ΑΕΚ
  • Αντώνης Καραγιαννίδης – 13/04/2002 2.04 PF Προμηθέας
  • Ναζ Μήτρου – Λονγκ – 03/08/1993 1.93 G Νάπολι
  • Ελάιζα Μήτρου – Λονγκ – 15/12/1996 1.85 PG Αρης
  • Nίκος Περσίδης – 08/09/1995 2.00 PF ΠΑΟΚ
  • Νίκος Πλώτας – 12/06/2004 1.96 G Προμηθέας
  • Νίκος Τουλιάτος – 28/09/2005 2.04 PF Μαρούσι

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Θεσσαλονίκη: Βρέθηκε μόσχευμα για το ζευγάρι που δηλητηριάστηκε από μανιτάρια – Το μήνυμα του Υφυπουργού Υγείας

Σε ζωντανή μετάδοση σωτήρια επέμβαση για εγκεφαλικά

Από σήμερα στο Gov.gr Wallet η ψηφιακή εικόνα ιδιόκτητου ακινήτου – Όλες οι λεπτομέρειες

ΟΟΣΑ: Μόνιμο μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής των Φορολογικών Διοικήσεων του Οργανισμού η ΑΑΔΕ

Τα παλιότερα Google Pixel μόλις απέκτησαν ενημερωμένο πίνακα κατάστασης συσκευής

Τεστ προσωπικότητας: Το καλάθι για πικνίκ που θα επιλέξετε αποκαλύπτει αν ζείτε το όνειρό σας
περισσότερα
09:54 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

NCAA: Η μάσκα του «Χάνιμπαλ Λέκτερ» που κράτησε τον Τζέιμς Σκοτ στα παρκέ και τραβάει τα βλέμματα στα social media

Η μάσκα προσώπου που φορούσε ο James Scott μετά τον τραυματισμό του τον Φεβρουάριο του 2025 έχ...
04:38 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

ΑΕΚ: Απέστειλε εξώδικο στην ΕΠΟ για το θέμα Λανουά

Εξώδικο στην ΕΠΟ απέστειλε η ΠΑΕ ΑΕΚ για την υπόθεση του προπηλακισμού που είχε καταγγείλει ο ...
23:18 , Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025

Παναθηναϊκός-Ντουμπάι 103-82: Την «κατάπιε» με εξαιρετικό Σλούκα

Όταν στην τρίτη περίοδο ο Κώστας Σλούκας… θύμισε στον Παναθηναϊκό τι σημαίνει άμυνα, τότ...
22:05 , Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025

ΠΑΟΚ: Συμφωνία ΑΣ και ΠΑΕ για τη Νέα Τούμπα – «Το όνειρο, πλέον, αρχίζει να γίνεται πραγματικότητα»

Mία νέα ημέρα ανατέλλει για τον ΠΑΟΚ μετά την σημερινή (Πέμπτη 20/11) ιστορική συμφωνία του ΑΣ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα