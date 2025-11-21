Θεσσαλονίκη: Με τέρμα τα γκάζια… και στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας 36χρονος στον Περιφερειακό

Στη σύλληψη ενός 36χρονου αλλοδαπού ο οποίος έκανε επικίνδυνους ελιγμούς στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, οδηγώντας μάλιστα στο αντίθετο ρεύμα, προχώρησαν τα ξημερώματα αστυνομικοί της ΟΠΚΕ.

Ο 36χρονος εντοπίστηκε γύρω στις 2.20 να οδηγεί επικίνδυνα πραγματοποιώντας συνεχείς ελιγμούς με μεγάλη ταχύτητα, με πορεία αντίθετη από την προβλεπόμενη φορά κυκλοφορίας και να του έχουν αφαιρεθεί οι κρατικές πινακίδες σε προγενέστερο χρόνο, σύμφωνα με τη voria.gr.

Παράλληλα, αστυνομικοί Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, προχώρησαν σε συλλήψεις και σχημάτισαν δικογραφίες σε βάρος δραστών, για διάφορα αδικήματα.

Ειδικότερα συνελήφθησαν:

από αστυνομικούς του Τμήματος Επιχειρησιακών Δράσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, 19χρονος αλλοδαπός, υπήκοο Αιγύπτου, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε απόφαση, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 5 ετών, για ληστεία και εγκληματική οργάνωση.

από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Λητής, απογευματινές ώρες χθες (20-11-2025) στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Κιλκίς, 20χρονος ημεδαπός, ο οποίος κατελήφθη να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο χωρίς άδεια οδήγησης, καθώς του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο για παράβαση του Κ.Ο.Κ.

Επιπλέον, σχηματίσθηκε δικογραφία από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου σε βάρος 45χρονου αλλοδαπού, διότι, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2024, προέβη σε τέσσερις περιπτώσεις διακεκριμένων κλοπών από καταστήματα στο κέντρο της πόλης. Η λεία του περιλαμβάνει το χρηματικό ποσό των 350 ευρώ, 1 ρολόι, 1 κινητό τηλέφωνο, προσωπικά έγγραφα και αντικείμενα.

Οι συλληφθέντες και οι σχηματισθείσες δικογραφίες θα οδηγηθούν και θα υποβληθούν αντίστοιχα στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.