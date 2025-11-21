Τουρκία: Απορρίπτει τον ελληνικό χάρτη Θαλάσσιου Χωρικού Σχεδιασμού – «Παράνομη κίνηση»

Η Τουρκία αντέδρασε έντονα στην επικαιροποίηση του ελληνικού Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού (ΘΧΣ) στη σχετική πλατφόρμα (Maritime Spatial Planning) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, χαρακτηρίζοντας την κίνηση ως «παράνομη» και «μονομερή».

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Οντζού Κετσελί, σχολίασε μέσω ανάρτησης στο X ότι η Ελλάδα επιχείρησε να εντάξει τον Χάρτη Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού, ενώ «η Τουρκία παρακολουθεί στενά τις μελέτες που διεξάγονται σύμφωνα με τις συστάσεις των αρμόδιων οργάνων του ΟΗΕ».

Ο Κετσελί σημείωσε ότι η Τουρκία ανακοίνωσε τον εθνικό της ΘΧΣ στις 16 Απριλίου και το κοινοποίησε στην Διακυβερνητική Ωκεανογραφική Επιτροπή της UNESCO στις 12 Ιουνίου.

Statement of the Spokesperson of the Ministry of Foreign Affairs, Öncü Keçeli, in Response to a Question Regarding the Greek Maritime Spatial Planning Map on the European Maritime Spatial Planning Platform



Ο εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΕΞ επεσήμανε ότι ο ελληνικός χάρτης ΘΧΣ «παραβιάζει την τουρκική θαλάσσια δικαιοδοσία στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο και είναι διαθέσιμος στον ιστότοπο της πλατφόρμας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής» και «ενημερώθηκε με αναφορά στις αρμόδιες ελληνικές αρχές».

«Είναι κατανοητό ότι η Ελλάδα, που συνεχίζει να αγνοεί τις θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς ναυτικού δικαίου, προσπαθεί να επιβάλει την αποκλειστική οικονομική ζώνη (ΑΟΖ) της, την οποία δεν έχει δηλώσει επισήμως στην Ανατολική Μεσόγειο, μέσω της ΕΕ, χρησιμοποιώντας τον χάρτη ΘΧΣ. Η χώρα μας απορρίπτει αυτή την παράνομη προσπάθεια τετελεσμένου γεγονότος».

Ο Κετσελί υπενθύμισε ότι η Τουρκία είχε ενημερώσει τον ΟΗΕ στις 18 Μαρτίου 2020 για τη νομική της θέση σχετικά με τα εξωτερικά όρια της ηπειρωτικής της υφαλοκρηπίδας στην Ανατολική Μεσόγειο, σημειώνοντας ότι «σε αυτό το πλαίσιο, η δήθεν ΑΟΖ στην Ανατολική Μεσόγειο, που εμφανίζεται στον ελληνικό χάρτη ΘΧΣ, βρίσκεται εντός της τουρκικής ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας».

Ο εκπρόσωπος κατέληξε ότι «οι προσπάθειες της Ελλάδας να νομιμοποιήσει αυτά τα σχέδια ΑΟΖ και τα εξωτερικά όρια της ηπειρωτικής της υφαλοκρηπίδας, τα οποία δεν οριοθετεί με τους γείτονές της, περιλαμβάνοντάς τα στον χάρτη ΘΧΣ, είναι μονομερή βήματα που είναι καταδικασμένα να αποτύχουν και αντίθετα στο διεθνές δίκαιο».