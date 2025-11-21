Τραγωδία σε σχολείο στον Πειραιά – Πνίγηκε 13χρονο παιδί με τροφή και κατέληξε

Τραγωδία σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα (21/11) σε σχολείο στον Πειραιά, καθώς ένα 13χρονο παιδί πνίγηκε με την τροφή του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε στο 2ο ειδικό Δημοτικό Σχολείο Πειραιά. Το παιδί, κατά τη διάρκεια του φαγητού αισθάνθηκε αδιαθεσία και υπέστη απόφραξη των αναπνευστικών αεραγωγών και παρά τις πρώτες βοήθειες που του παρασχέθηκαν δεν τα κατάφερε.

Στο σημείο κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο, και μεταφέρθηκε το παιδί στο Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, σύμφωνα με την αστυνομία, προσήχθησαν ο διευθυντής και ο δάσκαλος, ενώ γίνεται έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του παιδιού.