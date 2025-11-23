Μαίρη Χατζηπαύλου: «Να υπάρχει περισσότερη γυναικεία αλληλεγγύη και κατανόηση» – Η απάντηση στα σχόλια της Κατερίνας Καινούργιου

Η Μαίρη Χατζηπαύλου επέστρεψε στην Ελλάδα μετά τη συμμετοχή της στον διαγωνισμό «Miss Universe» στην Ταϊλάνδη.

«Ήταν δύσκολο το εγχείρημα, αλλά και πάρα πολύ όμορφο. Ήταν ένα υπέροχο ταξίδι, μια φοβερή εμπειρία… Το πρόσημο είναι θετικό», ανέφερε αρχικά η κα Χατζηπαύλου σε δηλώσεις της στο «Πρωινό Σαββατοκύριακο» στον ΑΝΤ1.

Ωστόσο, δεν έκρυψε πως τα αρνητικά σχόλια στα social τη στεναχώρησαν: «Όταν τα διάβασα στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Διάβασα τα πάντα… Ότι δεν θα έπρεπε να είμαι εκεί και αν έχω αξιοπρέπεια θα έπρεπε να έχω παραιτηθεί. Πάντα παλεύω για τα όνειρα και τους στόχους μου, δεν πτοούμαι».

Σχολίασε επίσης όσα είπε η Κατερίνα Καινούργιου για την εμφάνισή της. Και εκεί, η απάντηση ήταν η εξής:

«Προφανώς και στεναχωρήθηκα, άνθρωπος είμαι… Επειδή είμαστε γυναίκες, να υπάρχει περισσότερη γυναικεία αλληλεγγύη και κατανόηση. Αυτό».

Δείτε το βίντεο: