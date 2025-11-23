Ιταλία: Σημαντικό «εκλογικό τεστ» σε 3 περιφέρειες – Στις κάλπες 13 εκατομμύρια πολίτες

Σημαντικό εκλογικό τεστ θεωρούνται οι εκλογές για την ανανέωση των περιφερειακών συμβουλίων των περιοχών Βένετο, Απουλίας και Καμπανίας, οι οποίες διεξάγονται σήμερα και αύριο στην Ιταλία.

Συνολικά, 13 εκατομμύρια πολίτες μπορούν να προσέλθουν στις κάλπες σήμερα έως τις 11 το βράδυ και αύριο από τις 9 το πρωί έως τις 3 το απόγευμα.

Στην περιφέρεια Βένετο, «φαβορί» θεωρείται ο υποψήφιος της κεντροδεξιάς συμμαχίας Αλμπέρτο Στεφάνι, έπειτα από μακρά διακυβέρνηση του Λούκα Τζάια, προβεβλημένο και μετριοπαθές στέλεχος της Λέγκα.

Στην νότια περιοχή της Απουλίας, αντίθετα, σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις τις περισσότερες πιθανότητες εκλογής συγκεντρώνει ο κεντροαριστερός πρώην δήμαρχος του Μπάρι, Αντόνιο Ντεκάρο, ο οποίος στηρίζεται από όλες σχεδόν τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης.

Ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται και η έκβαση της πολιτικής αναμέτρησης στην Καμπανία, με πρωτεύουσα την Νάπολη. Ο υποψήφιος των Πέντε Αστέρων, του Δημοκρατικού Κόμματος, της Ιταλικής Αριστεράς και μικρότερων κεντρώων δυνάμεων, Ρομπέρτο Φίκο, δήλωσε βέβαιος ότι θα καταφέρει να εκλεγεί περιφερειάρχης.

Η περιοχή διοικείται εδώ και πολλά χρόνια από την κεντροαριστερά, αλλά η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, σε πρόσφατη ομιλία της στην μεγαλούπολη του ιταλικού νότου, υπογράμμισε ότι «οι κάτοικοι της Καμπανίας μπορούν και πρέπει να κάνουν την μεγάλη ανατροπή» και να εκλέξουν, ως νέο περιφερειάρχη, τον συντηρητικό υποψήφιο και υφυπουργό εξωτερικών, Εντμόντο Τσιριέλλι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ