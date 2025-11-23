Σπαρακτικό βίντεο: 11χρονος πυροβολήθηκε θανάσιμα σε αντιπαράθεση μεταξύ οδηγών – «Το παιδί μου είναι νεκρό»

Ένας 11χρονος σκοτώθηκε από πυροβολισμό κατά τη διάρκεια μιας αντιπαράθεσης μεταξύ οδηγών στη Νεβάδα, στις ΗΠΑ, αφήνοντας την οικογένειά του σε βαθιά θλίψη και την τοπική κοινότητα σε κατάσταση σοκ.

Το τραγικό γεγονός καταγράφηκε σε βίντεο από τη κάμερα σώματος των αστυνομικών του Λας Βέγκας, που δείχνει την αβάσταχτη αντίδραση του πατριού του αγοριού, Βαλεντέ Αγιάλα, αμέσως μετά το θάνατό του.

Στο βίντεο, ο πατέρας φωνάζει: «Το παιδί μου είναι νεκρό», ενώ δείχνει προς το αυτοκίνητό του.

«Ο γιος μου!», προσθέτει με απελπισία.

Η αστυνομία φαίνεται να συλλαμβάνει τον ύποπτο, Τάιλερ Μαθιού Τζονς, ο οποίος φέρεται να αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη: «Ήταν 100% δικό μου λάθος. Τον πυροβόλησα, φίλε. Δεν ήξερα καν ότι είχε παιδί στο αυτοκίνητο».

Harrowing bodycam footage shows a Nevada father’s anguish after son was fatally struck in road-rage shooting on his way to school. Brandon Dominguez-Chavarria, 11, was shot around 7.30am last Friday while riding with his stepfather Valente Ayala in Henderson, on the outskirts of… pic.twitter.com/kkM6jxG60p — EmmaTheSage (@EmmaTheSage) November 22, 2025



Το βίντεο δείχνει επίσης τον πατέρα ξαπλωμένο ανάσκελα, ενώ ένας αστυνομικός πιάνει το χέρι του για να τον καθησυχάσει.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας του Χέντερσον στις 14 Νοεμβρίου, το περιστατικό σημειώθηκε όταν δύο οδηγοί ήρθαν σε έντονη λεκτική αντιπαράθεση έπειτα από προσπάθεια προσπέρασης.

Λίγο αργότερα, ο ύποπτος πυροβόλησε μία φορά με όπλο το όχημα που βρισκόταν το αγόρι, το οποίο καθόταν στο πίσω κάθισμα. Ο πατριός του αγοριού φέρεται να «χτύπησε» το όχημα του ύποπτου με το δικό του αυτοκίνητο.

Οι δύο οδηγοί σταμάτησαν στη μέση της εθνικής οδού και ήρθαν σε «θερμή αντιπαράθεση», όπως ανέφερε η αστυνομία. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών και των γιατρών σε κοντινό νοσοκομείο, το αγόρι, ονόματι Μπράντον Ντομίνγκες, υπέκυψε στα τραύματά του.