Άγιος έρωτας: Ο Μαρκόπουλος τιμωρεί σκληρά τη Μάρω, απόψε στις 21:00 στον Alpha

Ο πατήρ Νικόλαος αποφασίζει να αντιμετωπίσει τον Μαρκόπουλο κατά πρόσωπο μέσα στη φυλακή, στο νέο επεισόδιο της σειράς “‘Άγιος Έρωτας” απόψε στις 21:00 στον Alpha.

Η συνάντηση της Μάρως με τους μπράβους του Παύλου έχει τραγική κατάληξη για κείνην. Η Χριστίνα αποκτά μια απρόσμενη σύμμαχο μέσα στη φυλακή.

Η Θάλεια είναι σοκαρισμένη από τον τρόπο που αντέδρασε η Σοφία στα νέα του διαζυγίου της και σκέφτεται να πάρει σοβαρά μέτρα για την υγεία της κόρης της.

Ο Νικηφόρος φέρνει στην Άννα το θέμα να αποκτήσουν ένα παιδί. Ο Τάσος νιώθει ενοχές για το τι μπορεί να έχει συμβεί στη Μάρω και φέρεται περίεργα στον περίγυρό του.

Ο δικηγόρος του Παύλου αποδεικνύεται παλιός γνώριμος του Αντρέα, με τον οποίο δεν διατηρεί καλές σχέσεις. Ο πατήρ Νικόλαος παίρνει απόφαση ότι θα κάνει καιρό να δει τη Χλόη, αφού θα βρίσκεται κοντά στη μητέρα του.

Η Σμαρώ χαίρεται με το επικείμενο διαζύγιο του Κλεάνθη κι εκείνος αποφασίζει να πάει στη φυλακή, να δει τη Χριστίνα.

Ο Γιάννος και η Πόπη ετοιμάζονται να πάνε κρυφά στη Στέρνα, τη στιγμή που η Χλόη πιστεύει πως τα προβλήματα λύθηκαν και θα κρατήσει την Ελευθερία.

Δείτε το trailer

Δείτε αποσπάσματα