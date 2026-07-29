Τροχαίο στη Χαλκιδική: Αποσωληνώθηκε η 7χρονη από τη Μολδαβία που που έχασε τους γονείς και το αδελφάκι της σε τροχαίο

Αποσωληνώθηκε το 7χρονο κοριτσάκι από τη Μολδαβία που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του Ιπποκρατείου στη Θεσσαλονίκη. Το παιδί μεταφέρθηκε στην Παιδοχειρουργική Κλινική του Παπαγεωργίου.

Είχε τραυματιστεί πολύ σοβαρά στο πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στις 15 Ιουλίου στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών – Σιθωνίας, στη Χαλκιδική.

Στο δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους οι γονείς της και το μόλις έξι μηνών αδελφάκι της.

Το κοριτσάκι, μετά το τροχαίο είχε αρχικά μεταφερθεί σοβαρά τραυματισμένο στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου και είχε διακομιστεί το ίδιο βράδυ στο Παπαγεωργίου, όπου υποβλήθηκε άμεσα σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις, από παιδοχειρουργούς και ορθοπεδικούς αντίστοιχα. Το πρωί της επόμενης ημέρας είχε διακομιστεί διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Ιπποκρατείου, όπου νοσηλευόταν μέχρι σήμερα, οπότε και επέστρεψε στο Παπαγεωργίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πλευρό της 7χρονης βρίσκεται συνεχώς η θεία της, η οποία μετέβη στη Μολδαβία μόνο για τις κηδείες των θυμάτων του τραγικού τροχαίου και επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη.

Όπως είχε γίνει γνωστό την Παρασκευή 24 Ιουλίου το κοριτσάκι παρουσίαζε αισθητά σημάδια βελτίωσης και άρχιζε να ξυπνά από το κώμα. Οι γιατροί μείωσαν σε μεγάλο βαθμό τα φάρμακα της καταστολής, ενώ το παιδί ανταποκρίθηκε στα ερεθίσματα του περιβάλλοντος, με την κλινική της εικόνα να βελτιώνεται.