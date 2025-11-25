Χριστίνα Σάλτη: Ξέσπασε σε κλάματα για τη μητέρα της – «Ήταν πολύ δυνατή και μας έχει δώσει αυτό το παράδειγμα…»

Την Χριστίνα Σάλτη υποδέχτηκαν το πρωί της Τρίτης (25/11) ο Φώτης Σεργουλόπουλος και η Τζένη Μελιτά στην εκπομπή τους. Η τραγουδίστρια πριν από δύο μήνες ήρθε αντιμέτωπη με την απώλεια της μητέρας της, η οποία έδωσε μία γενναία μάχη με τον καρκίνο, και στη διάρκεια της συνέντευξής της έκανε μία πολύ τρυφερή αναφορά σε εκείνη, με αφορμή το νέο της τραγούδι. Μάλιστα, η καλλιτέχνις δεν μπόρεσε να κρύψει την συγκίνησή της και τα δάκρυά της.

Συγκεκριμένα, η Χριστίνα Σάλτη συναισθηματικά φορτισμένη, ανέφερε πως: «Είχα μια πολύ δυνατή μαμά που έκανε τα πάντα για εμάς. Πέρασε πολύ δύσκολα αλλά ήταν πολύ δυνατή και μας έχει δώσει αυτό το παράδειγμα, να παλεύουμε! Δηλαδή και τώρα, που την έχω χάσει τη μαμά μου, έχω πάρει δύναμη από αυτό. Βασικά όλο το παράδειγμα ζωής της μαμάς μου είναι δύναμη. Τώρα που την έχω χάσει και που δουλεύω και προσπαθώ πολύ, είναι γιατί έτσι έχω μάθει, να παλεύω και να προσπαθώ».

«Θεωρώ ότι είμαστε πολύ δυνατές οι γυναίκες. Η βία είναι παντού. Σε πολλά πράγματα, μέχρι και στους μισθούς, στη συμπεριφορά, σε όλες τις δουλειές στο πώς φέρονται σε έναν άνδρα και πώς σε μία γυναίκα. Εμείς επειδή περάσαμε πολύ δύσκολα και τα καταφέραμε, έχω και μία πολύ καλή αδελφή, ήμασταν οι τρεις μας, δεμένες, ενωμένες, και αγαπάω πάρα πολύ τις γυναίκες. Πάρα πολύ! Όλες τις φίλες μου τις αγαπάω. Είμαστε ενωμένες», συνέχισε η τραγουδίστρια.

