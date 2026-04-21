Καιρός: Ξεπέρασε τους 28 βαθμούς ο υδράργυρος την Τρίτη – Αλλάζει το σκηνικό με βροχές και πτώση της θερμοκρασίας

Οι νεφώσεις που κατά διαστήματα ήταν πυκνές στα βόρεια και δυτικά τμήματα της χώρας καθώς και τα τοπικά φαινόμενα που εκδηλωθήκαν έως το μεσημέρι συγκράτησαν τις μέγιστες θερμοκρασίες της Τρίτης 21/04 στις παραπάνω περιοχές. Όμως στα υπόλοιπά ηπειρωτικά όπου οι νεφώσεις ήταν λιγότερες καταγράφηκαν σχετικά υψηλές θερμοκρασίες με τις μέγιστες τιμές να σημειώνονται στη Ανατολική Στερεά Ελλάδα και στη Θεσσαλία. Η απολύτως μέγιστη καταγράφηκε στην Αγία Τριάδα Φθιώτιδας και ήταν ίση με 28.8 °C.

Στον χάρτη της εικόνας που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.

Όπως προκύπτει από τις σχετικές πληροφορίες που επίσης παρουσιάζονται στην εικόνα αυτή, η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 25 °C σε 70 από τους 583 επί του παρόντος ενεργούς σταθμούς (ποσοστό ~12%) και τους 20 °C σε 427 σταθμούς (ποσοστό ~73%). Τέλος, η μέση μέγιστη θερμοκρασία ήταν ίση με 21.5 °C, τιμή κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα και κατά 0.8°C.

Από Άνοιξη… Φθινόπωρο – Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

Αλλάζει από το σημερινό βράδυ το σκηνικό του καιρού, το οποίο θα θυμίζει περισσότερο φθινόπωρο, παρότι βρισκόμαστε στον δεύτερο μήνα της άνοιξης. Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, με ανάρτησή του το μεσημέρι της Τρίτης (21/04), κάνει λόγο για μεταβολή του καιρού, με τις βροχές και τις σποραδικές καταιγίδες να ξεκινούν από τη Μακεδονία και τη Θράκη.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, η 48ωρη μεταβολή του καιρού θα συνοδευτεί και από πτώση της θερμοκρασίας. Όπως αναφέρει, «τα φαινόμενα πιθανόν από το βράδυ να είναι τοπικά έντονα και θα κρατήσουν και αύριο το πρωί, καθώς θα έχουμε τη διέλευση του ψυχρού μετώπου. Έχουν τονιστεί πολύ τα χιόνια στα βουνά – λες και έρχεται χειμώνας – το άξιο λόγου είναι ότι θα έχουμε αρκετές βροχές το επόμενο διήμερο και πρόσκαιρα θα πέσει η θερμοκρασία».

Ο κ. Κολυδάς αναφέρει επίσης ότι στη Θεσσαλονίκη, όπου αναμένονται αύριο σημαντικές βροχές, η θερμοκρασία θα φτάσει γύρω στους 14 με 15 βαθμούς. Ειδικότερα, σημειώνει: «Στη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, εκτός από τις σημαντικές βροχές, αύριο θα έχουμε μέγιστες θερμοκρασίες γύρω στους 14 με 15 βαθμούς, για να ανέβει αργότερα η θερμοκρασία».

Ανάλογη θα είναι η εικόνα και στην Αθήνα, αλλά με λιγότερες βροχές και με πρόσκαιρη πτώση της θερμοκρασίας την Πέμπτη στους 17 βαθμούς Κελσίου. Όπως καταλήγει ο μετεωρολόγος, «Ανάλογη πορεία και στην Αθήνα, με λιγότερες βροχές και πρόσκαιρη πτώση της θερμοκρασίας την Πέμπτη στους 17 βαθμούς Κελσίου. Τα υπόλοιπα προγνωστικά δεδομένα παρακολουθήστε τα στο βίντεο που ακολουθεί, με την πρόγνωση έως τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας. Καλημέρα σας».

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Στα βόρεια και βαθμιαία στα κεντρικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα βόρεια τις πρωινές ώρες πιθανόν να είναι τοπικά έντονα.

Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά.

Βελτίωση στα βορειοδυτικά τις βραδινές ώρες.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές δυτικοί νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση, αλλά. μέχρι το βράδυ σε όλες τις περιοχές θα έχουν επικρατήσει άνεμοι βορείων διευθύνσεων 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 14 με 15 ενώ στα νότια θα φτάσει τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα, που πιθανόν στην κεντρική Μακεδονία να είναι τοπικά έντονα, αναμένεται να εξασθενήσουν βαθμιαία από το απόγευμα.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Μακεδονίας. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 09 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από τις προμεσημβρινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, οι οποίες στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και τις Σποράδες γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το απόγευμα θα αυξηθούν και στις Κυκλάδες είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα Δωδεκάνησα γενικά αίθριος. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αρχικά σχεδόν αίθριος, μετά το μεσημέρι όμως θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα δυτικά και βόρεια.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν πρόσκαιρα έντονες. Εξασθένηση των φαινομένων από το απόγευμα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 23-04-2026

Στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο λίγες νεφώσεις, που πρόσκαιρα τις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στην Ήπειρο, κυρίως στα ορεινά.

Στις υπόλοιπες περιοχές αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ηπειρωτικά, στο νότιο Ιόνιο και την Κρήτη.

Από το απόγευμα στα βόρεια και τα κεντρικά τα φαινόμενα βαθμιαία θα σταματήσουν, αλλά στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και την Κρήτη θα συνεχιστούν.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στο Αιγαίο και στο Ιόνιο 6 με 7 μποφόρ, με εξασθένηση τη νύχτα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και τα νότια και θα φτάσει στα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο τους 15 με 17 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24-04-2026

Στην Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και μέχρι τις πρωινές ώρες στο νότιο Ιόνιο και τη νότια Πελοπόννησο, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και, κυρίως στην Κρήτη, σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου είναι πιθανό στα ορεινά να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα κεντρικά και τα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 25-04-2026

Στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μέχρι το μεσημέρι στην Κρήτη σποραδικές καταιγίδες.

Από το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και το βράδυ θα σταματήσουν.

Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο στα κεντρικά και τα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 26-04-2026