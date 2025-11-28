Μοσχάτο: Πλημμύρισε ο δρόμος έξω από τον σταθμό του Ηλεκτρικού – Ο δήμος μετέφερε πολίτες με… καρότσα – Βίντεο

Η κακοκαιρία Adel πλήττει την Αττική και στο Μοσχάτο καταγράφονται πρωτοφανείς εικόνες. Η συσσώρευση υδάτων έξω από τον σταθμό του Ηλεκτρικού έκανε αδύνατη την αποχώρηση των επιβατών από το σημείο, με αποτέλεσμα ο Δήμος να αναγκαστεί να επιστρατεύσει ειδικό όχημα με καρότσα για να μεταφέρει τους πολίτες από τη μία πλευρά του δρόμου στην άλλη.

Το όχημα πραγματοποιούσε διαδοχικά «δρομολόγια», μεταφέροντας κάθε φορά περίπου πέντε άτομα με τις ομπρέλες τους, ενώ κάποιοι έβαλαν σακούλες στα πόδια τους για να προστατευτούν από τα ορμητικά νερά.