Κακοκαιρία Adel: Καταιγίδες στο κέντρο της Αθήνας και χαλάζι στα βόρεια προάστια – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ αναγνώστη

“Άνοιξαν” οι ουρανοί στην Αττική με έντονες καταιγίδες και χαλάζι.

Πολλοί δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, ενώ οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες, με τη βελτίωση του καιρού να προβλέπεται από την Κυριακή.

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, η κακοκαιρία επηρεάζει σήμερα, Παρασκευή (28/11), σχεδόν ολόκληρη τη χώρα με βροχές και καταιγίδες. Σε πολλές περιοχές της δυτικής και βόρειας Ελλάδας, αλλά και στο ανατολικό Αιγαίο, τα φαινόμενα είναι έντονα, συνοδευόμενα από χαλαζοπτώσεις και πολύ ισχυρούς ανέμους κατά διαστήματα.

Τη φωτογραφία την έστειλε αναγνώστης από τη Νέα Σμύρνη.

Ίδια εικόνα και στον Βύρωνα, όπως φαίνεται σε βίντεο που έστειλε αναγνώστης του enikos.gr όπου πέφτει βροχή και χαλάζι.

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Συγκεκριμένα, καιρικό σύστημα με το όνομα ADEL θα επηρεάσει σήμερα Παρασκευή (28-11-25) με βροχές και καταιγίδες όλη σχεδόν τη χώρα. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές της δυτικής και της βόρειας Ελλάδας καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

Πιο συγκεκριμένα:

Την Παρασκευή (28-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και μέχρι το απόγευμα στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης.

β. στα νησιά του Ιονίου και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο μέχρι και τις πρωινές ώρες.

γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από το μεσημέρι.

δ. στα Δωδεκάνησα από τις βραδινές ώρες.

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr, (www.oldportal.emy.gr)