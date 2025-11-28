Κακοκαιρία «Adel»: Άνοιξαν οι ουρανοί στην Αττική με έντονη κεραυνική δραστηριότητα – Πού θα «χτυπήσει» τις επόμενες ώρες

Ισχυρές καταιγίδες με έντονη κεραυνική δραστηριότητα πλήττουν από τα ξημερώματα της Παρασκευής πολλές περιοχές του Λεκανοπεδίου Αττικής, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία. Πολλοί δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, ενώ οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες, με τη βελτίωση του καιρού να προβλέπεται από την Κυριακή.

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, η κακοκαιρία επηρεάζει σήμερα, Παρασκευή (28/11), σχεδόν ολόκληρη τη χώρα με βροχές και καταιγίδες. Σε πολλές περιοχές της δυτικής και βόρειας Ελλάδας, αλλά και στο ανατολικό Αιγαίο, τα φαινόμενα είναι έντονα, συνοδευόμενα από χαλαζοπτώσεις και πολύ ισχυρούς ανέμους κατά διαστήματα.

Σε «κόκκινο συναγερμό» το Βόρειο Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα – Επί ποδός ο κρατικός μηχανισμός

Σε κόκκινο συναγερμό έχουν τεθεί το Βόρειο Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα, με τον κρατικό μηχανισμό να βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα. Η Πολιτική Προστασία έχει τεθεί σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση του νέου κύματος κακοκαιρίας, που αναμένεται να πλήξει εκ νέου αρκετές περιοχές με έντονα φαινόμενα μέσα στις επόμενες ώρες.

Όπως έγινε γνωστό, αργά το απόγευμα της Πέμπτης ολοκληρώθηκαν οι ενέργειες που αποφασίστηκαν από την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, την οποία συγκάλεσε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου. Στόχος ήταν η προετοιμασία του μηχανισμού, ιδίως στις περιοχές όπου το πέρασμα της κακοκαιρίας προβλέπεται ιδιαίτερα σφοδρό.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι περιοχές που βρίσκονται υπό αυξημένη επιτήρηση είναι η Ανατολική Μακεδονία, η Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Για τον σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκαν έκτακτα Συμβούλια Πολιτικής Προστασίας, μετά από επικοινωνία του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) με τους δήμους και τις περιφέρειες της χώρας, ώστε να υπάρχει πλήρης επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε κατάσταση ετοιμότητας “RED CODE” για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, ενώ υπενθυμίζεται πως ήδη βρίσκονται σε ανάλογο καθεστώς οι Περιφέρειες Ιονίων Νήσων, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι οι πιο κρίσιμες ώρες θα είναι οι πρώτες δώδεκα της ημέρας — από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το μεσημέρι της Παρασκευής. Ωστόσο, τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να επιμείνουν και το υπόλοιπο της ημέρας, κυρίως στα Δωδεκάνησα, όπου προβλέπονται νέες ισχυρές καταιγίδες.