Κολομβία: Σε διαθεσιμότητα ανώτατοι αξιωματικοί για διαρροή ευαίσθητων πληροφοριών

Ανώτατος αξιωματικός των ενόπλων δυνάμεων και ο επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών της Κολομβίας, αντιμέτωποι με διπλή έρευνα –της εισαγγελίας και της στρατιωτικής δικαιοσύνης– διότι φέρονται να αποκάλυψαν ευαίσθητες πληροφορίες σε ηγέτη παράταξης ανταρτών, τέθηκαν σε διαθεσιμότητα χθες Πέμπτη, κατ’ εντολή της γενικής εισαγγελίας.

Πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στη γενική εισαγγελία με αρμοδιότητα τον έλεγχο της λειτουργίας των κρατικών θεσμών δεν διευκρίνισε τη διάρκεια της διαθεσιμότητάς τους, ούτε το μέτρο αν έχει οριστική φύση.

Έγγραφα που αποκαλύφθηκαν την Κυριακή από μέσο ενημέρωσης φέρουν τον στρατηγό Μιγκέλ Ουέρτας και τον διευθυντή της υπηρεσίας πληροφοριών Γουίλμαρ Μεχία να βοήθησαν αντάρτες να μετακινούνται με θωρακισμένα αυτοκίνητα, να φέρουν οπλισμό και να αποφεύγουν ελέγχους.

Ο επικεφαλής ομάδας διαφωνούντων των πρώην FARC, που αψηφά τη συμφωνία ειρήνης του 2016, διεξάγει το τρέχον διάστημα ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση του σοσιαλδημοκράτη προέδρου Γουστάβο Πέτρο, χωρίς ωστόσο να έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος.

Τον Ιούλιο του 2024, οι αρχές τον είχαν συλλάβει μαζί με άλλους μαχητές, ωστόσο κατόπιν τους άφησαν ελεύθερους, εξαιτίας του ρόλου τους στις διαπραγματεύσεις.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, κατασχέθηκαν «ηλεκτρονικές συσκευές, κινητά τηλέφωνα και υπολογιστές» που, σύμφωνα με ρεπορτάζ του δικτύου Caracol, περιείχαν συνομιλίες με τους ανώτερους αξιωματικούς.

Τη Δευτέρα, ο πρόεδρος Πέτρο διέψευσε οποιαδήποτε σχέση της υπηρεσίας πληροφοριών και της στρατιωτικής ιεραρχίας με τους αντάρτες.

Η πηγή του επίμαχου ρεπορτάζ «είναι η CIA, που το έχει συνήθεια να στήνει δίκτυα επηρεασμού της κοινής γνώμης ανάλογα με τα συμφέροντα της κυβέρνησής της σε όλο τον κόσμο», ανέφερε ο κ. Πέτρο μέσω X.

Το σκάνδαλο ξέσπασε καθώς οι ΗΠΑ ασκούν ισχυρή πίεση στην κυβέρνηση του κ. Πέτρο, κρίνοντας πως δεν κάνει αρκετά για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών στο κράτος που κατατάσσεται στην πρώτη θέση παγκοσμίως όσον αφορά την παραγωγή κοκαΐνης.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει κατηγορήσει, χωρίς να παρουσιάσει καμιά απόδειξη, τον Γουστάβο Πέτρο πως είναι «βαρόνος των ναρκωτικών»· η κυβέρνησή του στέρησε την πιστοποίηση της Κολομβίας ως κράτους συμμάχου στον αγώνα κατά της διακίνησης παράνομων ουσιών, διακόπτοντας έτσι τη χορήγηση εκατομμυρίων δολαρίων από την Ουάσιγκτον στην Μπογοτά.

Στον κολομβιανό πρόεδρο και συγγενείς του εξάλλου έχουν επιβληθεί κυρώσεις από το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

