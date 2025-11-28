Πόλεμος στην Ουκρανία: «Καμία ειρηνευτική συμφωνία με παραχώρηση εδαφών», δηλώνει ο προσωπάρχης του Ζελένσκι

Enikos Newsroom

διεθνή

Πόλεμος στην Ουκρανία: «Καμία ειρηνευτική συμφωνία με παραχώρηση εδαφών», δηλώνει ο προσωπάρχης του Ζελένσκι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν πρόκειται να συμφωνήσει σε παραχώρηση ουκρανικών εδαφών στη Ρωσία με αντάλλαγμα την ειρήνη, δήλωσε ο προσωπάρχης του ουκρανού προέδρου, ο Αντρίι Γερμάκ, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο αμερικανικό περιοδικό Atlantic η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα.

«Όσο ο Ζελένσκι είναι πρόεδρος, κανείς δεν πρέπει να περιμένει πως θα παραχωρήσουμε εδάφη. Δεν θα υπογράψει (συμφωνία για) παραχώρηση εδαφών», δήλωσε ο Γερμάκ, συμπληρώνοντας πως «κανένας άνθρωπος με σώας τας φρένας» δεν θα έκανε κάτι τέτοιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποια είναι η προθεσμία για δωρεάν φάρμακα κατά της παχυσαρκίας-Τι πρέπει να κάνετε

Φαρμακοποιοί: Αποκατάσταση της αλήθειας για τη διάθεση παιδιατρικών εμβολίων

Έτσι θα λειτουργήσει η Ανεξάρτητη Αρχή για την Προστασία του Καταναλωτή και τον Έλεγχο της Αγοράς – Τι είπε ο Θεοδωρικάκος

Τράπεζα της Ελλάδος: Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για καταθέσεις και δάνεια

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
23:30 , Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

Περού: Κάθειρξη άνω των 11 ετών στον πρώην πρόεδρο Πέδρο Καστίγιο

Σε κάθειρξη 11½ ετών για «εξέγερση», καταδικάστηκε τη Πέμπτη ο πρώην πρόεδρος του Περού, Πέδρο...
23:14 , Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

Πούτιν: Τι κρύβουν τα σχόλιά του για το ειρηνευτικό σχέδιο της Γενεύης – Οι κόκκινες γραμμές της Μόσχας και οι απειλές στην Ευρώπη

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν εξέφρασε αμφιβολίες για τις πρόσφατες προσπάθειες των ΗΠΑ να...
22:49 , Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

Ερντογάν για Πάπα Λέοντα: «Συζητήσαμε ζητήματα που αφορούν την κοινή συνείδηση της ανθρωπότητας»

Την ικανοποίησή του για τη εποικοδομητική συνάντησή του με τον Πάπα Λέοντα ΙΔ’ εξέφρασε ...
22:28 , Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

Δυτική Όχθη: Ισραηλινοί στρατιώτες πυροβόλησαν και σκότωσαν δύο Παλαιστίνιους που βγήκαν από κτίριο με τα χέρια ψηλά – ΒΙΝΤΕΟ-σοκ

Η Παλαιστινιακή Αρχή κατηγόρησε σήμερα τις ισραηλινές δυνάμεις για «έγκλημα πολέμου», αφού βίν...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»