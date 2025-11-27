Περού: Κάθειρξη άνω των 11 ετών στον πρώην πρόεδρο Πέδρο Καστίγιο

Enikos Newsroom

διεθνή

Περού: Κάθειρξη άνω των 11 ετών στον πρώην πρόεδρο Πέδρο Καστίγιο

Σε κάθειρξη 11½ ετών για «εξέγερση», καταδικάστηκε τη Πέμπτη ο πρώην πρόεδρος του Περού, Πέδρο Καστίγιο, αφού επιχείρησε να διαλύσει το Κογκρέσο το οποίο ετοιμαζόταν να κινήσει διαδικασία καθαίρεσής του εξαιτίας κατηγοριών σε υπόθεση διαφθοράς.

Ο Καστίγιο απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες περί κατάχρησης εξουσίας και διασάλευσης της δημόσιας τάξης, παρόλο που η εισαγγελία είχε ζητήσει την καταδίκη του σε κάθειρξη 34 ετών για το σύνολο των κατηγοριών.

Το δικαστήριο «καταδικάζει τον Χοσέ Πέδρο Καστίγιο Τερόνες ως συναυτουργό εγκλήματος κατά των εξουσιών του Κράτους και της συνταγματικής τάξης, στο πλαίσιο συνωμοσίας για εξέγερση», αναφέρει η ετυμηγορία.

Προφυλακισμένος από τον Δεκέμβριο του 2022, ο 56χρονος πρώην πρόεδρος του Περού θα εκτίσει την ποινή του σε ειδική φυλακή όπου κρατούνται άλλοι τρεις πρώην πρόεδροι του Περού: ο Αλεχάντρο Τολέδο (2001-2006), ο Ογιάντα Ουμάλα (2011-2016) και ο Μαρτίν Βισκάρα (2011-2014). Ο Βισκάρα καταδικάστηκε χθες Τετάρτη σε κάθειρξη 14 ετών για υπόθεση διαφθοράς την εποχή που ήταν περιφερειάρχης της Μοκέγουα, στις αρχές της δεκαετίας του 2010.

Πηγή: ΑΠΕ

