Δυτική Όχθη: Ισραηλινοί στρατιώτες πυροβόλησαν και σκότωσαν δύο Παλαιστίνιους που βγήκαν από κτίριο με τα χέρια ψηλά – ΒΙΝΤΕΟ-σοκ

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Ισραήλ, Στρατιώτες, παλαιστίνιοι

Η Παλαιστινιακή Αρχή κατηγόρησε σήμερα τις ισραηλινές δυνάμεις για «έγκλημα πολέμου», αφού βίντεο κατέγραψε ισραηλινούς στρατιώτες να εκτελούν εν ψυχρώ δύο Παλαιστίνιους στην Τζενίν της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης.

Στο ερασιτεχνικό βίντεο-ντοκουμέντο διακρίνονται ισραηλινοί στρατιώτες που είχαν περικυκλώσει κτίριο στο οποίο «καταζητούμενοι» για τρομοκρατικές ενέργειες φέρονται να είχαν βρει καταφύγιο. Κάποια στιγμή, δύο άνδρες φαίνονται να βγαίνουν με τα χέρια ψηλά, υποδηλώνοντας ότι θέλουν να παραδοθούν. Λίγο αργότερα, χωρίς να διακρίνεται κάποια απειλητική κίνηση εναντίον των ισραηλινών στρατιωτών, ακούγονται πυροβολισμοί και οι δύο Παλαιστίνιοι πέφτουν νεκροί.

Η Παλαιστινιακή Αρχή καταδίκασε «το αποτρόπαιο έγκλημα της εκτέλεσης με συνοπτικές διαδικασίες από ισραηλινούς στρατιώτες» δύο Παλαιστίνιων – ηλικίας 26 και 37 ετών – κοντά στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζενίν. Υπογραμμίζει πως πρόκειται για «τεκμηριωμένο έγκλημα πολέμου και κατάφωρη παραβίαση όλων των νόμων, των διεθνών συμβάσεων, των κανόνων και των ανθρώπινων αξιών».

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) διαβεβαίωσαν πως το περιστατικό θα διερευνηθεί για να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, εξέφρασε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ την αμέριστη υποστήριξή του στα μέλη της Συνοριοφυλακής και των IDF που πυροβόλησαν καταζητούμενους τρομοκράτες οι οποίοι έβγαιναν από κτίριο στην Τζενίν». Ενήργησαν, όπως αναφέρει, ως όφειλαν: «οι τρομοκράτες πρέπει να πεθάνουν».

Με πληροφορίες από Times of Israel, AFP, ΑΠΕ-ΜΠΕ

22:13 , Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

