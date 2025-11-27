Evangelia: «Ψωνίζω ρούχα και από τη λαϊκή – Μου αρέσει και το thrifting»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Evangelia
Φωτογραφία: Instagram/evangelia

Η Evangelia χθες (26/11) ήταν ανάμεσα στους καλλιτέχνες που ανέβηκαν στη σκηνή του «MadWalk 2025» και ερμήνευσαν διάσημα ελληνικά και ξένα τραγούδια, ενώ παράλληλα μοντέλα αναδείκνυαν ρούχα γνωστών σχεδιαστών και εταιριών. Η καλλιτέχνις στη διάρκεια της παρουσίας της στη μεγάλη εκδήλωση, παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή.

Η γνωστή τραγουδίστρια, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει λατρευτεί από μεγάλο μέρος του κοινού, μιλώντας στο συνεργείο του «Happy Day» ανέφερε πως ψωνίζει ρούχα και από τη λαϊκή, αλλά και από καταστήματα που πουλάνε μεταχειρισμένα είδη ένδυσης.

«Έχω πολλά παπούτσια στη ντουλάπα μου. Παίζει να έχω 100, μάλλον. Πολλά είναι; Νομίζω ότι είναι πολλά», είπε στην αρχή η Evangelia.

Όταν ρωτήθηκε για το αν ψωνίζει ρούχα από τη λαϊκή, η τραγουδίστρια απάντησε: «Ναι! Από τη λαϊκή ψωνίζω πολλά πράγματα. Γενικά μου αρέσει και το thrifting, μου αρέσει να βρίσκω καλά deals και να το κάνω να φαίνεται πολύ καλό το ρούχα. Όλα αυτά μου αρέσουν!».

