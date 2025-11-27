First Dates: To επικό ραντεβού, ο υποτακτικός Γιώργος, η Μυρτώ και… οι χειροπέδες – ΒΙΝΤΕΟ

Ένα από τα πιο απρόβλεπτα ζευγάρια που πέρασαν ποτέ από το «First Dates» χάρισε στους τηλεθεατές μια βραδιά γεμάτη ανατροπές, χιούμορ και ένταση. Ο 24χρονος Γιώργος, λάτρης της ροκ μουσικής και απόφοιτος διατροφολογίας, μπήκε στο ραντεβού αποφασισμένος να βρει μια κοπέλα με την οποία θα μπορούσε – όπως είπε – «να μοιραστεί μια ζωή γεμάτη rock n’ roll».

Απέναντί του βρέθηκε η Μυρτώ, μια γυναίκα με έντονη προσωπικότητα, εκκεντρικό στυλ και απόψεις που δεν περνούν απαρατήρητες. Από την πρώτη στιγμή, ξεκαθάρισε πως δεν είναι άνθρωπος που σκέφτεται οικογένεια ή δεσμεύσεις, δηλώνοντας χωρίς δισταγμό ότι προτιμά την ελευθερία από τη ρουτίνα των σχέσεων.

Παρά τις διαφορές τους, ο Γιώργος κράτησε την ψυχραιμία του. Έμεινε ευγενικός, υπομονετικός και αποφασισμένος να γνωρίσει τη Μυρτώ καλύτερα, ακόμα κι όταν εκείνη ανέβαζε συνεχώς τον πήχη με προκλητικά σχόλια και απόψεις που θα έκαναν τους περισσότερους να σηκωθούν από το τραπέζι. Εκείνος, ωστόσο, δεν το έβαλε κάτω και συνέχισε με χαμόγελο, δείχνοντας ότι μπορεί να αντέξει την… ιδιαιτερότητά της.