Σήμερα η επιστροφή ενοικίου στους δικαιούχους – Ανάσα για περίπου 1 εκατ. ενοικιαστές

Μια οικονομική ανάσα παίρνουν από σήμερα, Παρασκευή, περίπου ένα εκατομμύριο ενοικιαστές κύριας ή φοιτητικής κατοικίας, καθώς θα τους επιστραφεί ένα ολόκληρο ενοίκιο. Η καταβολή του ποσού θα γίνει αυτόματα από την ΑΑΔΕ, μετά την ολοκλήρωση των διασταυρώσεων ανάμεσα στις φορολογικές δηλώσεις και τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια.

Το μέτρο αυτό είναι μόνιμου χαρακτήρα και θα εφαρμόζεται κάθε Νοέμβριο, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών. Στόχος του είναι να ανακουφίσει τα νοικοκυριά που επιβαρύνονται από το στεγαστικό πρόβλημα και τις αυξημένες τιμές ενοικίων, προσφέροντας μια σταθερή ετήσια ενίσχυση σε όσους ζουν στο νοίκι.

Για παράδειγμα, ένα ζευγάρι με παιδί-φοιτητή που πληρώνει ενοίκιο 9.000 ευρώ τον χρόνο για την κύρια κατοικία και 3.600 ευρώ για τη φοιτητική στέγη, θα λάβει επιστροφή 900 ευρώ. Το ύψος της ενίσχυσης διαμορφώνεται έως 800 ευρώ για την κύρια κατοικία, προσαυξημένο κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, ενώ για τη φοιτητική κατοικία φτάνει έως 800 ευρώ ανά φοιτητή.

Για να λάβει κάποιος το βοήθημα, θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Το ετήσιο εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 20.000 ευρώ για άγαμο, τα 28.000 ευρώ για ζευγάρι (προσαυξημένο κατά 4.000 ευρώ για κάθε παιδί) και τα 31.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο πέραν του πρώτου. Η ακίνητη περιουσία δεν πρέπει να ξεπερνά τις 120.000 ευρώ για ένα άτομο, με προσαύξηση 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος.

Όσοι δικαιούχοι διαπιστώσουν ότι δεν έλαβαν την επιστροφή, παρότι πληρούν τα κριτήρια, μπορούν να υποβάλουν αίτημα εξέτασης μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, επισυνάπτοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως το τέλος Δεκεμβρίου.

Τέλος, για τις περιπτώσεις όπου υπάρχουν ανείσπρακτα μισθώματα, η ΑΑΔΕ θα υπολογίσει το ποσό της ενίσχυσης με βάση το δηλωμένο εισόδημα που έχει πραγματικά εισπράξει ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, ώστε η διαδικασία να παραμείνει δίκαιη και διαφανής για όλους.