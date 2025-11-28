Σαν σήμερα 28 Νοεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Σαν σήμερα 28 Νοεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας
Σαν σήμερα το 2010 πέθανε ο ηθοποιός, Γιώργος Φούντας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

  • Ημέρα της Μεσογείου

Γεγονότα

  • 1925: Οι παιδαγωγοί Δημήτριος Γληνός και Αλέξανδρος Δελμούζος παύονται από τη Μαράσλειο Παιδαγωγική Ακαδημία, καθώς η διδασκαλία τους κρίνεται εθνικά επιβλαβής. (Μαρασλειακά)
  • 1943: Συγκαλείται η Διάσκεψη της Τεχεράνης, μεταξύ Στάλιν, Ρούσβελτ και Τσόρτσιλ. Αποφασίζεται η επίθεση στη Νορμανδία για το Μάιο του 1944.
  • 1953: Τελειώνει, έπειτα από μακρά διαδικασία, η Δίκη των Αεροπόρων. Στο εδώλιο του κατηγορουμένου κάθονται στελέχη της πολεμικής αεροπορίας, που κατηγορούνται για φιλοκομμουνιστικές δραστηριότητες. Δύο καταδικάζονται σε ισόβια, 6 σε ποινές πρόσκαιρης κάθειρξης και ένας αθωώνεται.
  • 1975: Το Ανατολικό Τιμόρ κηρύσσει την ανεξαρτησία του από την Πορτογαλία.
  • 1994: Η Νορβηγία ψηφίζει «όχι» στην είσοδό της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
  • 1999: Ο παραγουανός Χοσέ Λουίς Τσιλαβέρτ γίνεται ο μοναδικός τερματοφύλακας στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου που σημειώνει χατ-τρικ. Στον αγώνα Βελέζ Σάρσφιλντ – Φεροκαρίλ Έστε για το πρωτάθλημα Α’ Εθνικής κατηγορίας Αργεντινής σημειώνει τρία γκολ με πέναλτι.
  • 2002: Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων επιδικάζει το ποσό των 13,7 εκατομμυρίων ευρώ (4,6 δισ. δρχ.) ως αποζημίωση του Ελληνικού Δημοσίου στον τέως βασιλιά Κωνσταντίνο για την απαλλοτρίωση της λεγόμενης βασιλικής περιουσίας.

Γεννήσεις

  • 1118: Μανουήλ Α’ Κομνηνός, αυτοκράτορας του Βυζαντίου. (Θαν. 24/9/1180)
  • 1820: Φρίντριχ Ένγκελς, Γερμανός φιλόσοφος, συνεργάτης του Καρλ Μαρξ. Μαζί έγραψαν το Κομουνιστικό Μανιφέστο, που αποτελεί τη «βίβλο» του κομουνιστικού κινήματος. (Θαν. 5/8/1895)
  • 1948: Μαρία Φαραντούρη, Ελληνίδα τραγουδίστρια.
  • 1964: Ρόι Τάρπλεϊ, Αμερικανός καλαθοσφαιριστής
  • 1972: Αναστασία Κελεσίδου, Ελληνίδα δισκοβόλος
  • 2003: Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, Έλληνας ποδοσφαιριστής

Θάνατοι

  • 1794: Τσέζαρε Μπεκαρία, Ιταλός εγκληματολόγος, οικονομολόγος, δημοσιολόγος και φιλόσοφος, συγγραφέας του μνημειώδους έργου «Περί εγκλημάτων και ποινών», το οποίο συνέβαλε καθοριστικά στον ορθολογικό και ουμανιστικό αναπροσανατολισμό των ποινικών επιστημών και τη διαμόρφωση της λεγόμενης «Κλασικής Σχολής» του Ποινικού Δικαίου. (Γεν. 15/3/1738)
  • 1851: Εμμανουήλ Ξάνθος, από τους ιδρυτές της Φιλικής Εταιρείας, που προετοίμασε την Επανάσταση του 1821. (Γεν. 1772)
  • 1912: Λαυρέντιος (Λορέντζος) Μαβίλης, Έλληνας ποιητής. (Γεν. 6/9/1860)
  • 2010: Γιώργος Φούντας, Έλληνας ηθοποιός
  • 2014: Λουτσίντιο Σεντιμέντι, Ιταλός ποδοσφαιριστής
  • 2021: Χριστιάνα, Ελληνίδα τραγουδίστρια

