Κόστα Ρίκα: Κατασχέθηκαν 4 τόνοι κοκαΐνης με την υποστήριξη των ΗΠΑ – Συνελήφθησαν δύο άτομα

Η αστυνομία της Κόστα Ρίκα, με την υποστήριξη της αμερικανικής ακτοφυλακής, προχώρησε στην κατάσχεση τεσσάρων και πλέον τόνων κοκαΐνης κατά τη διάρκεια κοινής επιχείρησης, που χαρακτηρίστηκε χθες, Πέμπτη, «ιστορική» από τον Κοσταρικανό υπουργό Ασφάλειας.

Συνελήφθησαν δύο υπήκοοι Κολομβίας.

Μεταξύ του 2022 και του 2024, η Κόστα Ρίκα προχώρησε σε κατασχέσεις συνολικά 81 τόνων ναρκωτικών και βρέθηκε αντιμέτωπη με τρομακτική αύξηση της εγκληματικότητας, που συνδέεται με τη διακίνηση παράνομων ουσιών.

Ως πρότινος η πιο ασφαλής χώρα της Κεντρικής Αμερικής, η Κόστα Ρίκα κατέγραψε το 2024 δείκτη ανθρωποκτονιών που ανήλθε σε 16,6 ανά 100.000 κατοίκους — διπλάσιο από τον παγκόσμιο μέσο όρο.

Η Ουάσιγκτον έχει προχωρήσει στην έκδοση σύστασης προς τους Αμερικανούς πολίτες που ταξιδεύουν στη χώρα.

Τον Ιούνιο, η αστυνομία συνέλαβε πρώην δικαστή και πρώην υπουργό Ασφάλειας, τον Σέλσο Γκαμπόα, ο οποίος αντιμετωπίζει πλέον διαδικασία έκδοσης στις ΗΠΑ, όπου οι αρχές θέλουν να τον προσαγάγουν σε δίκη για διακίνηση ναρκωτικών.

