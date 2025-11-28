Γιώργος Κουρδής για την τραγωδία της 11ης Σεπτεμβρίου: «Η φωτιά στους δρόμους του Μανχάταν έκαιγε ακόμα και 3 μέρες μετά»

Γιώργος Κουρδής για την τραγωδία της 11ης Σεπτεμβρίου: «Η φωτιά στους δρόμους του Μανχάταν έκαιγε ακόμα και 3 μέρες μετά»

Ο Γιώργος Κουρδής περιέγραψε στη Δώρα Αναγνωστοπούλου και στο Mega Stories όσα έζησε στη Νέα Υόρκη, όταν έφτασε εκεί τρεις ημέρες μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου. Ο δημοσιογράφος μετέφερε το κλίμα μιας πόλης που είχε παγώσει, μιας κοινωνίας που προσπαθούσε να σταθεί όρθια και μιας πραγματικότητας που άλλαζε το παγκόσμιο τοπίο.

Ο Κουρδής είπε ότι θυμάται την ώρα, καθώς ανέφερε: «Ήταν 11:00 το πρωί, όταν μπήκαμε στο Μανχάταν, στις 14 Σεπτεμβρίου. Τρεις ημέρες μετά το χτύπημα. Μπαίνοντας στη λεωφόρο που οδηγεί προς τους δίδυμους πύργους, έβλεπες ακόμη τη φωτιά να καίει έναν σωρό από ατσάλι. Καπνός, η οσμή του θανάτου, εκεί όπου κείτονταν 3.000 άνθρωποι».

Στη συνέχεια ο Κουρδής τόνισε: «Η πόλη ήταν παγωμένη. Ο φόβος φαινόταν στους ανθρώπους. Κανείς δεν περίμενε ότι κάτι τέτοιο θα συνέβαινε στο κέντρο μιας παγκόσμιας υπερδύναμης. Τη μέρα κυκλοφορούσαν κυρίως σωστικά συνεργεία και εθελοντές που ήθελαν να βοηθήσουν. Έβλεπες πυροσβέστες να σκάβουν με τα χέρια πάνω στα συντρίμμια για να βρουν τους εκατοντάδες αγνοούμενους, συναδέλφους τους που είχαν εγκλωβιστεί. Θυμάμαι τα πρόσωπά τους μέσα στη σκόνη, βουρκωμένα, να μιλούν για όσους έχασαν, για φίλους και συναδέλφους που δεν βγήκαν ποτέ».

Ο δημοσιογράφος εξήγησε ότι το πρώτο ζωντανό ρεπορτάζ ήταν με συγγενείς Ελλήνων αγνοουμένων, σημειώνοντας: «Μας περιέγραψαν τις τελευταίες επικοινωνίες μέσα από τους πύργους, τι τους έλεγαν. Είναι πράγματα που σου μένουν για πάντα. Ήταν από τις πιο σπαρακτικές στιγμές, να ακούς ανθρώπους να περιμένουν ένα σημάδι ζωής γνωρίζοντας κατά βάθος τι έχει συμβεί».

Ο Κουρδής χαρακτήρισε την 11η Σεπτεμβρίου ως τη στιγμή όπου «γραφόταν Ιστορία» και σημείωσε ότι το γεγονός αυτό άλλαξε τον κόσμο και εξακολουθεί να τον επηρεάζει μέχρι σήμερα. Ο ίδιος είπε: «Το ένιωθες αυτό από την πρώτη στιγμή. Ότι πλέον δεν θα ήταν τα ίδια τα πράγματα στον κόσμο. Ήταν ένα γεγονός που άλλαξε το ρου της ιστορίας. Αν θυμόμαστε μετά από λίγες ημέρες, ο τότε πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών κήρυξε τον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας. Έγινε επέμβαση στο Αφγανιστάν. Και ακολούθησαν γεγονότα στην παγκόσμια ιστορία που μας ακολουθούν μέχρι σήμερα. Δηλαδή, μας έχουν στιγματίσει μέχρι σήμερα».

