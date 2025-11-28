Conference League: Την πρώτη νίκη στην League Phase πέτυχε η Ομόνοια – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία, στην 10η θέση η ΑΕΚ

Η Ομόνοια πέτυχε την πρώτη της νίκη στην League Phase του Conference League, επικρατώντας με 2-0 της Ντινάμο Κιέβου στο νέο «Γ.Σ.Π.» για την 4η αγωνιστική. Με αυτή τη νίκη, η κυπριακή ομάδα «μπήκε» δυναμικά στις θέσεις που οδηγούν στα νοκ άουτ και κράτησε ζωντανές τις ελπίδες της για πρόκριση. Οι παίκτες του συλλόγου κυριάρχησαν και στα δύο ημίχρονα, δείχνοντας αποφασισμένοι να αλλάξουν την πορεία τους στη διοργάνωση. Τα γκολ που χάρισαν το τρίποντο πέτυχαν οι Σεμέδο με πέναλτι στο 34ο λεπτό και Νεοφύτου στο 59’.

Την ίδια ώρα, εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε και η Ρακόβ, η «ελληνική» ομάδα της Πολωνίας, η οποία συνέτριψε τη Ραπίντ με 4-1 μπροστά στο κοινό της. Ο Στέφανος Σβάρνας βρέθηκε στο αρχικό σχήμα, ενώ ο Απόστολος Κωνσταντόπουλος μπήκε ως πρώτη αλλαγή στο 46’. Η Ρακόβ επιβεβαίωσε τη φόρμα της, δείχνοντας ότι μπορεί να διεκδικήσει με αξιώσεις την πρόκριση από τον όμιλό της. Παράλληλα, η Σίγκμα Όλομουτς έβαλε τέλος στο σερί νικών της Τσέλιε, επικρατώντας με 2-1, ενώ η Κραϊόβα πανηγύρισε σημαντική νίκη απέναντι στη Μάιντς με 1-0, αποτέλεσμα που τη φέρνει πιο κοντά στη διεκδίκηση της πρόκρισης.

Στην κορυφή της League Phase του Conference League μετά από τέσσερις αγωνιστικές βρίσκονται η Σαμσουνσπόρ και η Στρασμπούρ, έχοντας συγκεντρώσει τους περισσότερους βαθμούς. Και οι δύο ομάδες βρέθηκαν πίσω στο σκορ στους αγώνες τους, όμως κατάφεραν να αντιδράσουν. Η Στρασμπούρ πέτυχε ανατροπή με 2-1 απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας, ενώ η Σαμσουνσπόρ ήρθε ισόπαλη 2-2 στην έδρα της Μπρέινταμπλικ, σημειώνοντας την πρώτη της απώλεια βαθμών στη φετινή πορεία της. Πλέον, καμία ομάδα δεν παραμένει με το απόλυτο ρεκόρ ανάμεσα στις 36 που συμμετέχουν στη League Phase.

Σε τροχιά πρόκρισης βρίσκεται και η ΑΕΚ Λάρνακας, που απέσπασε πολύτιμο βαθμό (0-0) στην Κροατία απέναντι στη Ριέκα, ενώ η Σαχτάρ Ντόνετσκ δυσκολεύτηκε αλλά πήρε τη νίκη με 2-1 στην Ιρλανδία απέναντι στη Σάμροκ Ρόβερς.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα

ΑΓΩΝΑΣ ΣΚΟΡ Άλκμααρ – Σέλμπουρν 2-0 Χάμρουν – Λίνκολν Ρεντ Άιμπς 3-1 Λεχ Πόζναν – Λοζάνη 2-0 Ομόνοια – Ντιναμό Κιέβου 2-0 Ρακόβ Τσεστόχοβα – Ραπίντ Βιένης 4-1 Σίγκμα Όλομουτς – Τσέλιε 2-1 Σλόβαν Μπρατισλάβα – Ράγιο Βαγεκάνο 2-1 Κραϊόβα – Μάιντς 1-0 Ζρίνσκι Μόσταρ – Χάκεν 2-1 Αμπερντίν – Νόα 1-1 Μπρέινταμπλικ – Σαμσουνσπόρ 2-2 Ντρίτα – Σκεντίγια 1-0 Φιορεντίνα – ΑΕΚ 0-1 Ριέκα – ΑΕΚ Λάρνακας 0-0 Γιαγκελόνια – Κουόπιο 1-0 Λέγκια Βαρσοβίας – Σπάρτα Πράγας 0-1 Στρασμπούρ – Κρίσταλ Πάλας 2-1 Σάμροκ Ρόβερς – Σαχτάρ Ντόνετσκ 1-2

Η βαθμολογία (σε 4 αγώνες)