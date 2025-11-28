Ντόναλντ Τραμπ: Πέθανε η γυναίκα εθνοφρουρός που πυροβολήθηκε κοντά στον Λευκό Οίκο

Η υπόθεση της ένοπλης επίθεσης που σημειώθηκε την Τετάρτη κοντά στον Λευκό Οίκο κατέληξε σε βαθιά τραγωδία, καθώς η Σάρα Μπέκστρομ – ένα από τα δύο μέλη της Εθνοφρουράς που δέχθηκαν πυρά – έχασε τη μάχη για τη ζωή, όπως ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια στιγμή, ο δεύτερος εθνοφρουρός και ο δράστης εξακολουθούν να δίνουν μάχη για να κρατηθούν στη ζωή, με τους γιατρούς να χαρακτηρίζουν την κατάστασή τους κρίσιμη.

Ο Τραμπ, σε δήλωσή του, ανέφερε: «Η Σάρα Μπέκστρομ από τη Δυτική Βιρτζίνια — μία από τις εθνοφρουρούς για τις οποίες μιλάμε, μια ιδιαίτερα σεβαστή, νέα, εξαίρετη γυναίκα, μόλις απεβίωσε. Δεν είναι πια μαζί μας».

Πηγή: Reuters

