Περιστέρι: Φωτιά σε διαμέρισμα 3ου ορόφου – Απεγκλωβίστηκε μία ηλικιωμένη γυναίκα

Συναγερμός σήμανε λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης στο Περιστέρι, όταν ξέσπασε φωτιά σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου πολυκατοικίας στην οδό Οίτης. Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση, με ισχυρές δυνάμεις να σπεύδουν στο σημείο για να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά και να αποτρέψουν την εξάπλωσή της.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι πυροσβέστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν με ασφάλεια μία ηλικιωμένη γυναίκα, που διέμενε σε διαμέρισμα του πέμπτου ορόφου. Η γυναίκα μεταφέρθηκε εκτός κινδύνου σε ασφαλές σημείο, ενώ οι πυροσβέστες συνέχισαν τις προσπάθειες κατάσβεσης.

Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο ύστερα από συντονισμένες ενέργειες, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί ή σοβαρές ζημιές σε άλλα διαμερίσματα της πολυκατοικίας. Ωστόσο, οι υλικές ζημιές στο διαμέρισμα όπου ξέσπασε η πυρκαγιά είναι σημαντικές.

Τα αίτια της φωτιάς παραμένουν άγνωστα και ερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής, το οποίο εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα.