Μάρκο Νίκολιτς: «Μπράβο στους παίκτες – Δεν είναι ανησυχητικά τα νέα για τον Ζίνι, αλλά μείναμε με έναν φορ»

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Μάρκο Νίκολιτς: «Μπράβο στους παίκτες – Δεν είναι ανησυχητικά τα νέα για τον Ζίνι, αλλά μείναμε με έναν φορ»

Η ΑΕΚ πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση απέναντι στη Φιορεντίνα και πήρε μια πολύτιμη νίκη με 1-0, χάρη στο γκολ του Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έδειξε από τα πρώτα λεπτά πως είχε τον έλεγχο, πίεσε, δημιούργησε ευκαιρίες και κατάφερε να φτάσει δίκαια στο τρίποντο, απέναντι σε έναν ισχυρό αντίπαλο.

Φιορεντίνα – ΑΕΚ 0-1: Σπουδαίο «διπλό» για την «Ένωση» που… «φουλάρει» για πρόκριση

Μετά τη λήξη του αγώνα, ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV και στάθηκε στη δουλειά που γίνεται στις προπονήσεις, αλλά και στην κατάσταση του Ζίνι, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας. Όπως τόνισε ο Σέρβος τεχνικός, η κατάσταση του Ανγκολέζου επιθετικού δεν εμπνέει ανησυχία, καθώς αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για επτά έως δέκα ημέρες.

Αυτό σημαίνει ότι ο Ζίνι θα χάσει το μεγάλο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, αλλά και το ματς Κυπέλλου με τον ΟΦΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Σε συνδυασμό με τον τραυματισμό του Φραντζντί Πιερό, ο Λούκα Γιόβιτς αποτελεί πλέον τη μοναδική επιλογή για την κορυφή της επίθεσης, κάτι που περιορίζει σημαντικά τις λύσεις της Ένωσης ενόψει του δύσκολου προγράμματος.

Europa και Conference League: Ποιες ομάδες θα αντιμετώπιζαν ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ εάν η League Phase ολοκληρωνόταν τώρα

Ο Νίκολιτς, πάντως, έδειξε ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδας του και δεν παρέλειψε να επαίνεισε τους παίκτες και τον κόσμο για τη στήριξή τους: «Θα πω μεγάλο μπράβο στους παίκτες και στον κόσμο, τόσο σε αυτούς που ήταν στο γήπεδο όσο και σε εκείνους που έμειναν απ’ έξω. Αυτή η εμφάνιση είναι αποτέλεσμα της δουλειάς που γίνεται στις προπονήσεις. Έχουν ανέβει οι ρυθμοί και οι παίκτες έχουν προσαρμοστεί. Έχουμε μία μέρα να το απολαύσουμε και μετά θα προετοιμαστούμε για το ντέρμπι της Κυριακής με τον Παναθηναϊκό».

Αναφερόμενος στους τραυματισμούς και στις απουσίες, πρόσθεσε: «Οι παίκτες προπονούνται σκληρά, αλλά η ένταση φέρνει τραυματισμούς. Ξέρετε πως μου αρέσει να παίζω με δύο φορ, όμως μείναμε με έναν. Τα πρώτα νέα για τον Ζίνι δεν είναι ανησυχητικά, αλλά πιθανότατα θα μείνει εκτός για περίπου μία εβδομάδα με δέκα ημέρες. Θα δουλέψουμε και θα προετοιμαστούμε κατάλληλα για το ματς με τον Παναθηναϊκό».

04:24 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Ράφα Μπενίτεθ μετά την νίκη του Παναθηναϊκού επί της Στουρμ Γκρατς: «Δείξαμε χαρακτήρα και καλή νοοτροπία»

Ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε το βράδυ της Πέμπτης (28/11) μια σπουδαία νίκη με 2-1 επί της Στουρμ...
01:25 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Βαθμολογία UEFA: Βραδιά… όνειρο για το ελληνικό ποδόσφαιρο – Πλησίασε κι άλλο την Τσεχία η Ελλάδα

Η αγωνιστική δράση της Πέμπτης έφερε σημαντικά οφέλη για το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς ο Παναθ...
00:35 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Conference League: Την πρώτη νίκη στην League Phase πέτυχε η Ομόνοια – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία, στην 10η θέση η ΑΕΚ

Η Ομόνοια πέτυχε την πρώτη της νίκη στην League Phase του Conference League, επικρατώντας με 2...
00:20 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Europa League: Με γκολ-ποίημα ο Καρέτσας έδωσε την νίκη στην Γκενκ – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία, 14ος ο Παναθηναϊκός, στην 17η θέση ο ΠΑΟΚ

Μια γεμάτη ποδοσφαιρική βραδιά πρόσφερε το Europa League, με δυνατά ματς, πολλά γκολ και σημαν...
