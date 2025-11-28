Άνω Λιόσια: Φωτιά σε αστικό λεωφορείο κοντά στην Περιφερειακή Αιγάλεω – Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Παρασκευής στα Άνω Λιόσια, κοντά στην Περιφερειακή Αιγάλεω, όταν φωτιά ξέσπασε σε αστικό λεωφορείο κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η φωτιά φαίνεται πως ξεκίνησε από τη μηχανή του οχήματος. Μέσα σε λίγα λεπτά, οι φλόγες επεκτάθηκαν και τύλιξαν ολόκληρο το λεωφορείο, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Παρά την ένταση της πυρκαγιάς, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, καθώς ο οδηγός κατάφερε να απομακρυνθεί έγκαιρα.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα με δώδεκα πυροσβέστες, που έδωσαν μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά και να αποτρέψουν την εξάπλωσή της. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε το περιστατικό ερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής

