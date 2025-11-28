Ινδονησία: Στους 84 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις

Ο τραγικός απολογισμός από τις καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις που έπληξαν το νησί Σουμάτρα στην Ινδονησία αυξάνεται συνεχώς, με τις αρχές να ανακοινώνουν ότι ο αριθμός των νεκρών έχει φτάσει τους 84, ενώ δεκάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.

Οι διασώστες συνεχίζουν τις επιχειρήσεις σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, καθώς η λάσπη και τα μπάζα έχουν καλύψει ολόκληρες περιοχές. Όπως δήλωσε στο AFP ο εκπρόσωπος της αστυνομίας της Βόρειας Σουμάτρα, Φέρι Βαλιντούκαν, «μέχρι σήμερα το πρωί, ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε 62, με 95 άτομα τραυματισμένα, τόσο σοβαρά όσο και ελαφρά. Τουλάχιστον 65 άτομα εξακολουθούν να αναζητούνται».

Την ίδια ώρα, στη γειτονική επαρχία Δυτική Σουμάτρα, τουλάχιστον 22 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ άλλοι 12 παραμένουν αγνοούμενοι, σύμφωνα με την τοπική υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών.

Πηγή: AFP