Παναγιώτης Λαφαζάνης: «Είναι βέβαιη η αποτυχία του Αλέξη Τσίπρα – Αντί να πάει στην Ιθάκη θα πάει στους Λαιστρυγόνες»

Ο πρώην υπουργός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, Παναγιώτης Λαφαζάνης, σχολίασε με αιχμηρό τρόπο το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα με τίτλο «Ιθάκη», εκτιμώντας πως η προσπάθεια του πρώην πρωθυπουργού να επιστρέψει στην πολιτική σκηνή είναι καταδικασμένη σε αποτυχία.

«Το μεγάλο συμπέρασμα που βγάζω είναι ότι με αυτό το βιβλίο ο Αλέξης Τσίπρας δεν πάει στην Ιθάκη αλλά στους Λαιστρυγόνες», είπε χαρακτηριστικά στην ΕΡΤ, όταν ρωτήθηκε αν έχει διαβάσει ολόκληρο το βιβλίο ή μόνο τα σημεία που τον αφορούν.

Ο κ. Λαφαζάνης τόνισε ότι όσα γράφει ο Αλέξης Τσίπρας «δεν τον βοηθούν στον στόχο που έχει θέσει, δηλαδή να επιστρέψει στην πολιτική, να δημιουργήσει κόμμα και ίσως να διεκδικήσει ξανά την πρωθυπουργία». Όπως υπενθύμισε, «δεν υπήρξε ποτέ μνημονιακός πρωθυπουργός που να ευδοκίμησε μετά τη λήξη της θητείας του».

Συνεχίζοντας, εκτίμησε πως «είναι βέβαιη η αποτυχία του», σημειώνοντας ότι το βιβλίο «δεν έχει να κάνει με την εμπορική του επιτυχία, αλλά είναι αποτέλεσμα μιας εντατικής διαφήμισης, μιας πλύσης εγκεφάλου».

Παράλληλα, ο πρώην υπουργός συνέκρινε τον Τσίπρα με τον Στέφανο Κασσελάκη, υπογραμμίζοντας ότι «ο Τσίπρας μοιάζει λίγο και με τον Κασσελάκη, καθώς όλα τα μέσα ενημέρωσης έχουν στραμμένα τα φώτα πάνω του».

Ωστόσο, όπως είπε, «αυτό δεν αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις και σύντομα θα σωριαστεί με γδούπο, όπως συνέβη και με τον κύριο Κασσελάκη. Οι τηλεοράσεις τον πρόβαλλαν καθημερινά, οι ειδήσεις τον είχαν στο επίκεντρο και είδαμε ποια ήταν η κατάληξή του».

Σύμφωνα με τον κ. Λαφαζάνη, «η υπερπροβολή και ο βομβαρδισμός της δημοσιότητας κουράζουν και απογοητεύουν τον κόσμο. Όσοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτή την πίεση, καταρρέουν γρήγορα. Αυτή η υπερπροβολή δεν βοηθά έναν πολιτικό που θέλει να κάνει ουσιαστική παρέμβαση».

Αναφερόμενος στο περιεχόμενο του βιβλίου, ο κ. Λαφαζάνης επεσήμανε ότι ο Αλέξης Τσίπρας «δεν κάνει αυτοκριτική», τονίζοντας ότι «ο κόμπος όλης της υπόθεσης για τη διακυβέρνηση Τσίπρα ήταν το Μνημόνιο».

«Ο Τσίπρας κρίθηκε από τη στιγμή που ψήφισε το Μνημόνιο και καταγράφηκε τότε ως μεγάλος κωλοτούμπας. Εγώ θα έλεγα προδότης. Προδότης της λαϊκής ετυμηγορίας. Προδότης ενός δημοψηφίσματος που συντριπτικά ανέδειξε το “ΟΧΙ” και εκείνος το αναποδογύρισε», δήλωσε με έντονο ύφος.

Τέλος, σε ερώτηση για το αν ο Αλέξης Τσίπρας γνώριζε τις πολιτικές θέσεις του το 2015, ο κ. Λαφαζάνης απάντησε χωρίς δισταγμό: «Όχι απλώς τα ήξερε, τα είχε μάθει απ’ έξω».