Βολιβία: Επεισόδια σε αγώνα κυπέλλου – Δακρυγόνα, ξύλο και… 17 αποβολές – Δείτε βίντεο

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Βολιβία: Επεισόδια σε αγώνα κυπέλλου – Δακρυγόνα, ξύλο και… 17 αποβολές – Δείτε βίντεο

Χάος επικράτησε στον αγώνα Κυπέλλου Βολιβίας ανάμεσα στη Μπλούμινγκ και την Τοτόρα Ρεάλ Ορούρο, καθώς η πρόκριση των γηπεδούχων στα ημιτελικά συνοδεύτηκε από άγρια επεισόδια, 17 αποβολές και επέμβαση της αστυνομίας με δακρυγόνα.

Η Μπλούμινγκ πανηγύρισε την πρόκριση της, όμως το φινάλε του αγώνα μετατράπηκε σε σκηνικό απόλυτου πανικού. Μόλις ο διαιτητής σφύριξε τη λήξη, οι παίκτες των δύο ομάδων ενεπλάκησαν σε μαζική σύρραξη, με γροθιές, σπρωξίματα και κυνηγητό μέσα κι έξω από τον αγωνιστικό χώρο.

Σύμφωνα με τα βολιβιανά ΜΜΕ, όλα ξεκίνησαν όταν ο Σεμπαστιάν Σεμπάγιος της Τοτόρα Ρεάλ Ορούρο, την ώρα που συγκρατούνταν από αντιπάλους, κατάφερε να ξεφύγει και επιτέθηκε με σπρωξιές. Ο συμπαίκτης του Χούλιο Βίλα μπήκε στη φασαρία ρίχνοντας γροθιές, προκαλώντας γενικευμένα επεισόδια. Την ίδια στιγμή, ο προπονητής της Τοτόρα, Μαρσέλο Ρομπλέδο, συγκρούστηκε με μέλος του τεχνικού τιμ της Μπλούμινγκ, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο έδαφος.

Η κατάσταση ξέφυγε τελείως από τον έλεγχο, με περίπου 20 αστυνομικούς να εισβάλλουν στο γήπεδο και να κάνουν χρήση δακρυγόνων για να σταματήσουν τη βία, επηρεάζοντας ακόμα και τους ποδοσφαιριστές. Ο τεχνικός της Μπλούμινγκ, Μαουρίτσιο Σόρια, αναγκάστηκε να οδηγήσει τους παίκτες του στα αποδυτήρια προκειμένου να εκτονωθεί η ένταση.

Ο διαιτητής της αναμέτρησης, Ρενάν Καστίγιο, κατέγραψε 17 αποβολές στο φύλλο αγώνα – ανάμεσά τους ποδοσφαιριστές, προπονητές και μέλη των πάγκων – ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι αρκετοί εμπλεκόμενοι τραυματίστηκαν.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποια είναι η προθεσμία για δωρεάν φάρμακα κατά της παχυσαρκίας-Τι πρέπει να κάνετε

Φαρμακοποιοί: Αποκατάσταση της αλήθειας για τη διάθεση παιδιατρικών εμβολίων

Έτσι θα λειτουργήσει η Ανεξάρτητη Αρχή για την Προστασία του Καταναλωτή και τον Έλεγχο της Αγοράς – Τι είπε ο Θεοδωρικάκος

Τράπεζα της Ελλάδος: Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για καταθέσεις και δάνεια

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
04:24 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Ράφα Μπενίτεθ μετά την νίκη του Παναθηναϊκού επί της Στουρμ Γκρατς: «Δείξαμε χαρακτήρα και καλή νοοτροπία»

Ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε το βράδυ της Πέμπτης (28/11) μια σπουδαία νίκη με 2-1 επί της Στουρμ...
04:16 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Μάρκο Νίκολιτς: «Μπράβο στους παίκτες – Δεν είναι ανησυχητικά τα νέα για τον Ζίνι, αλλά μείναμε με έναν φορ»

Η ΑΕΚ πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση απέναντι στη Φιορεντίνα και πήρε μια πολύτιμη νίκη με...
01:25 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Βαθμολογία UEFA: Βραδιά… όνειρο για το ελληνικό ποδόσφαιρο – Πλησίασε κι άλλο την Τσεχία η Ελλάδα

Η αγωνιστική δράση της Πέμπτης έφερε σημαντικά οφέλη για το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς ο Παναθ...
00:35 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Conference League: Την πρώτη νίκη στην League Phase πέτυχε η Ομόνοια – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία, στην 10η θέση η ΑΕΚ

Η Ομόνοια πέτυχε την πρώτη της νίκη στην League Phase του Conference League, επικρατώντας με 2...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»