Βολιβία: Επεισόδια σε αγώνα κυπέλλου – Δακρυγόνα, ξύλο και… 17 αποβολές – Δείτε βίντεο

Χάος επικράτησε στον αγώνα Κυπέλλου Βολιβίας ανάμεσα στη Μπλούμινγκ και την Τοτόρα Ρεάλ Ορούρο, καθώς η πρόκριση των γηπεδούχων στα ημιτελικά συνοδεύτηκε από άγρια επεισόδια, 17 αποβολές και επέμβαση της αστυνομίας με δακρυγόνα.

Η Μπλούμινγκ πανηγύρισε την πρόκριση της, όμως το φινάλε του αγώνα μετατράπηκε σε σκηνικό απόλυτου πανικού. Μόλις ο διαιτητής σφύριξε τη λήξη, οι παίκτες των δύο ομάδων ενεπλάκησαν σε μαζική σύρραξη, με γροθιές, σπρωξίματα και κυνηγητό μέσα κι έξω από τον αγωνιστικό χώρο.

Chaos in the Copa Bolivia. There were unsavoury scenes after this game, with fights breaking out between opposing players and staff – 17 men were sent off! pic.twitter.com/gYiDZclRjo — Match of the Day (@BBCMOTD) November 27, 2025

Σύμφωνα με τα βολιβιανά ΜΜΕ, όλα ξεκίνησαν όταν ο Σεμπαστιάν Σεμπάγιος της Τοτόρα Ρεάλ Ορούρο, την ώρα που συγκρατούνταν από αντιπάλους, κατάφερε να ξεφύγει και επιτέθηκε με σπρωξιές. Ο συμπαίκτης του Χούλιο Βίλα μπήκε στη φασαρία ρίχνοντας γροθιές, προκαλώντας γενικευμένα επεισόδια. Την ίδια στιγμή, ο προπονητής της Τοτόρα, Μαρσέλο Ρομπλέδο, συγκρούστηκε με μέλος του τεχνικού τιμ της Μπλούμινγκ, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο έδαφος.

En Bolivia, tremenda la que se ha liado en el Real Oruro vs Blooming de Copa. La policía separando a jugadores y técnicos con gases y porrazos. El partido ha terminado con 12 expulsados.pic.twitter.com/5niLIFhPbC — GRADA B pro (@GradaBpro) November 27, 2025

Η κατάσταση ξέφυγε τελείως από τον έλεγχο, με περίπου 20 αστυνομικούς να εισβάλλουν στο γήπεδο και να κάνουν χρήση δακρυγόνων για να σταματήσουν τη βία, επηρεάζοντας ακόμα και τους ποδοσφαιριστές. Ο τεχνικός της Μπλούμινγκ, Μαουρίτσιο Σόρια, αναγκάστηκε να οδηγήσει τους παίκτες του στα αποδυτήρια προκειμένου να εκτονωθεί η ένταση.

Ο διαιτητής της αναμέτρησης, Ρενάν Καστίγιο, κατέγραψε 17 αποβολές στο φύλλο αγώνα – ανάμεσά τους ποδοσφαιριστές, προπονητές και μέλη των πάγκων – ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι αρκετοί εμπλεκόμενοι τραυματίστηκαν.