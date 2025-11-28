Σοβαρό τροχαίο στην Λεωφόρο Θηβών: Σκούτερ συγκρούστηκε με περιπολικό – Σε απόσταση αρκετών μέτρων εκτοξεύτηκε ο οδηγός

Σοβαρό τροχαίο στην Λεωφόρο Θηβών: Σκούτερ συγκρούστηκε με περιπολικό – Σε απόσταση αρκετών μέτρων εκτοξεύτηκε ο οδηγός
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Λεωφόρο Θηβών, όταν ένα σκούτερ συγκρούστηκε με περιπολικό κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Από τη σφοδρή σύγκρουση, ο οδηγός του δικύκλου εκτοξεύτηκε από το όχημά του και κατέληξε στο οδόστρωμα, σε αρκετή απόσταση από το σημείο της πρόσκρουσης.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν τη στιγμή του ατυχήματος, τονίζοντας το πόσο δυνατός ήταν ο θόρυβος. «Άκουσα το μπαμ, ακούστηκε σε όλη τη Θηβών», ανέφερε ένας από αυτούς. Ένας άλλος μάρτυρας περιέγραψε τη σκηνή λέγοντας: «Βγήκε το περιπολικό από το ΣΤΟΠ. Το παλικάρι ερχόταν με κανονική ταχύτητα, τού έκαναν κάποιο νόημα να σταματήσει, το αγνόησε τελείως και έπεσε πάρα πολύ άτσαλα».

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί που παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στον τραυματία οδηγό του σκούτερ, μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Λίγο αργότερα, ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι απαραίτητες ιατρικές φροντίδες.

Οι αρχές ερευνούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος, προκειμένου να διαπιστωθεί υπό ποιες συνθήκες σημειώθηκε η σύγκρουση.

