Σαλαμίνα: Σήμερα απολογείται η 46χρονη για τη δολοφονία της πεθεράς της – Έπαιζε θέατρο επί 25 ημέρες

Enikos Newsroom

κοινωνία

Σαλαμίνα δολοφόνος

Σήμερα (28/11) θα περάσει το κατώφλι του ανακριτή για να απολογηθεί η 46χρονη καθ’ ομολογίαν δολοφόνος της ίδιας της, της πεθεράς στη Σαλαμίνα.

Η 46χρονη, που έπαιζε θέατρο για 25 περίπου ημέρες, ισχυρίζεται ότι έφτασε έως τη δολοφονία λόγω της εξάρτησής της από τον τζόγο.

«Ξεκίνησα από το σπίτι μου μετά τις 2.30 τα ξημερώματα. Είχαν κοιμηθεί τα παιδιά και δε με κατάλαβαν. Ο άντρας μου δούλευε βράδυ στη δεύτερη δουλειά του. Έτσι λοιπόν ήταν η ευκαιρία μου για να μη με καταλάβει κανείς. Σκεφτόμουν τι ακριβώς να κάνω για να φανεί σαν κανονική ληστεία, ότι μπήκαν δηλαδή άγνωστοι. Δεν ήθελα να την σκοτώσω. Μόνο να πάρω τα λεφτά ήθελα».

Η ίδια έχει περιγράψει με κάθε λεπτομέρεια πώς σκότωσε την 75χρονη, όταν φοβήθηκε, όπως ισχυρίζεται, πως μπορεί να την κατάλαβε.

«Τρόμαξα και άρχισα να την χτυπάω. Την χτύπησα στο κεφάλι με ένα γυάλινο μπουκάλι που βρήκα στο δωμάτιό της. Εκείνη είχε ένα μαχαίρι δίπλα της. Τρόμαξα όταν το είδα. Πήγα στην κουζίνα και βρήκα ένα άλλο μαχαίρι και άρχισα να την χτυπάω με αυτό, γιατί φοβήθηκα ότι πλέον ήταν σίγουρη για εμένα. Δεν θυμάμαι πόσες φορές την χτύπησα».

Η άγνωστη διάρρηξη και οι υποψίες

Οι αστυνομικοί ερευνούν το ενδεχόμενο η 46χρονη να ήθελε να σκοτώσει την πεθερά της, επειδή εκείνη την υποψιαζόταν πως κλέβει συστηματικά χρήματα και τα παίζει στον τζόγο. Κάτι, που φέρεται να έχει παραδεχθεί και ο σύζυγός της.

«Στη σύζυγό μου δεν εμπιστευόμασταν χρήματα. Και αυτό γιατί πέρα από το θέμα της με τον τζόγο, είχε γίνει και ένα περιστατικό που είχε πάρει την κάρτα των γονιών της και είχε χαλάσει περίπου 10 χιλιάδες», δήλωσε ο γιος της 75χρονης και σύζυγος της 46χρονης, σύμφωνα με το Mega.

Αυτό το περιστατικό φέρεται να το γνώριζε και η 75χρονη, με αποτέλεσμα να την υποψιάζεται ακόμη και για μία προηγούμενη διάρρηξη, τον περασμένο Αύγουστο, όταν της έκλεψαν κοσμήματα και λίρες.

«Προσωπικό κίνητρο είχε σίγουρα, γιατί αν ήθελε να την κλέψει την μάνα μου, την έκλεβε και πρωί. Όπως είχε κλέψει, άλλωστε, απ’ ό,τι φαίνεται τώρα και τα χρυσά που είχε χάσει η μητέρα μου από το σπίτι», είπε η κόρη της.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποια είναι η προθεσμία για δωρεάν φάρμακα κατά της παχυσαρκίας-Τι πρέπει να κάνετε

Φαρμακοποιοί: Αποκατάσταση της αλήθειας για τη διάθεση παιδιατρικών εμβολίων

Black Friday: Τι πρέπει να γνωρίζετε για να κάνετε πιο συμφέρουσες αγορές – Πότε θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

Έτσι θα λειτουργήσει η Ανεξάρτητη Αρχή για την Προστασία του Καταναλωτή και τον Έλεγχο της Αγοράς – Τι είπε ο Θεοδωρικάκος

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
07:55 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Κακοκαιρία Adel: Σε «λίμνη» έχει μετατραπεί η Λεωφόρος Αλεξάνδρας – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ αναγνώστη

Σε «λίμνη» έχει μετατραπεί η Λεωφόρος Αλεξάνδρας στο κέντρο της Αθήνας από την ισχυρή καταιγίδ...
07:53 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Αυτοκίνητο έπεσε στο λιμάνι του Πειραιά – Απεγκλωβίστηκε μόνος του ο 69χρονος οδηγός

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης (28/11) στο λιμάνι του Πειραιά, στην Πύλη Ε8, όταν ένα α...
07:45 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Κρήτη: Σήμερα η κηδεία του 19χρονου Ραφαήλ που έχασε την ζωή του έπειτα από έκρηξη χειροβομβίδας

Σήμερα (28/11) θα τελεστεί η κηδεία του 19χρονου Ραφαήλ, ο ο οποίος έχασε τη ζωή του ύστερα απ...
07:42 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Καιρός: Η πρόγνωση της ΕΜΥ για σήμερα – Ποιες περιοχές θα σαρώσει η «Adel» τις επόμενες ώρες

Η κακοκαιρία Adel συνεχίζει με σφοδρότητα να πλήττει τη χώρα, προκαλώντας έντονα προβλήματα κα...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»