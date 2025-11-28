Σαλαμίνα: Σήμερα απολογείται η 46χρονη για τη δολοφονία της πεθεράς της – Έπαιζε θέατρο επί 25 ημέρες

Σήμερα (28/11) θα περάσει το κατώφλι του ανακριτή για να απολογηθεί η 46χρονη καθ’ ομολογίαν δολοφόνος της ίδιας της, της πεθεράς στη Σαλαμίνα.

Η 46χρονη, που έπαιζε θέατρο για 25 περίπου ημέρες, ισχυρίζεται ότι έφτασε έως τη δολοφονία λόγω της εξάρτησής της από τον τζόγο.

«Ξεκίνησα από το σπίτι μου μετά τις 2.30 τα ξημερώματα. Είχαν κοιμηθεί τα παιδιά και δε με κατάλαβαν. Ο άντρας μου δούλευε βράδυ στη δεύτερη δουλειά του. Έτσι λοιπόν ήταν η ευκαιρία μου για να μη με καταλάβει κανείς. Σκεφτόμουν τι ακριβώς να κάνω για να φανεί σαν κανονική ληστεία, ότι μπήκαν δηλαδή άγνωστοι. Δεν ήθελα να την σκοτώσω. Μόνο να πάρω τα λεφτά ήθελα».

Η ίδια έχει περιγράψει με κάθε λεπτομέρεια πώς σκότωσε την 75χρονη, όταν φοβήθηκε, όπως ισχυρίζεται, πως μπορεί να την κατάλαβε.

«Τρόμαξα και άρχισα να την χτυπάω. Την χτύπησα στο κεφάλι με ένα γυάλινο μπουκάλι που βρήκα στο δωμάτιό της. Εκείνη είχε ένα μαχαίρι δίπλα της. Τρόμαξα όταν το είδα. Πήγα στην κουζίνα και βρήκα ένα άλλο μαχαίρι και άρχισα να την χτυπάω με αυτό, γιατί φοβήθηκα ότι πλέον ήταν σίγουρη για εμένα. Δεν θυμάμαι πόσες φορές την χτύπησα».

Η άγνωστη διάρρηξη και οι υποψίες

Οι αστυνομικοί ερευνούν το ενδεχόμενο η 46χρονη να ήθελε να σκοτώσει την πεθερά της, επειδή εκείνη την υποψιαζόταν πως κλέβει συστηματικά χρήματα και τα παίζει στον τζόγο. Κάτι, που φέρεται να έχει παραδεχθεί και ο σύζυγός της.

«Στη σύζυγό μου δεν εμπιστευόμασταν χρήματα. Και αυτό γιατί πέρα από το θέμα της με τον τζόγο, είχε γίνει και ένα περιστατικό που είχε πάρει την κάρτα των γονιών της και είχε χαλάσει περίπου 10 χιλιάδες», δήλωσε ο γιος της 75χρονης και σύζυγος της 46χρονης, σύμφωνα με το Mega.

Αυτό το περιστατικό φέρεται να το γνώριζε και η 75χρονη, με αποτέλεσμα να την υποψιάζεται ακόμη και για μία προηγούμενη διάρρηξη, τον περασμένο Αύγουστο, όταν της έκλεψαν κοσμήματα και λίρες.

«Προσωπικό κίνητρο είχε σίγουρα, γιατί αν ήθελε να την κλέψει την μάνα μου, την έκλεβε και πρωί. Όπως είχε κλέψει, άλλωστε, απ’ ό,τι φαίνεται τώρα και τα χρυσά που είχε χάσει η μητέρα μου από το σπίτι», είπε η κόρη της.