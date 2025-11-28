TF-2000: Η Τουρκία ξεκίνησε τη ναυπήγηση αντιτορπιλικών – Δείτε φωτογραφίες

Στα ναυπηγεία της Κωνσταντινούπολης, οι Τούρκοι συνεχίζουν να ρίχνουν πλώρες στο νερό, εγχώριας παραγωγής, τη στιγμή που στην Ελλάδα το Πολεμικό Ναυτικό κοιτά αποκλειστικά έτοιμες λύσεις, παρά τη δυναμική των ελληνικών ναυπηγείων. Το πρώτο μπλοκ του αντιτορπιλικού TF-2000 κατασκευάστηκε, με το πρόγραμμα να προχωρά σε εντατικούς ρυθμούς. Στόχος είναι η ανατροπή των ισορροπιών στη Μεσόγειο.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Τέσσερις φρεγάτες FDI Belharra δεν πρόκειται να φέρουν την άνοιξη σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Το Πολεμικό Ναυτικό χρειάζεται μεγάλη ενίσχυση και η ηγεσία του επιμένει στο πρόγραμμα απόσυρσης παλαιών πλοίων και υποβρυχίων, χωρίς να υπάρχει κανένα πρόγραμμα αντικατάστασής τους.

Ο ελληνικός στόλος συρρικνώνεται και αποδυναμώνεται η ισχύς πυρός τη στιγμή που η Τουρκία τρέχει με μανιώδεις ρυθμούς τη ναυπήγηση εγχώριων πλοίων, που εξάγει κιόλας, ενδυναμώνοντας την εγχώρια παραγωγή, με προστιθέμενη αξία στην οικονομία της, αλλά και επιτυγχάνοντας μεγάλη αυτονομία στην υποστήριξη, κάτι που δεν διαθέτει η Ελλάδα.

Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας (MSB) ανέφερε σε ανακοίνωσή του: «Η κατασκευή του πρώτου τμήματος του πρώτου πλοίου, στο πλαίσιο του έργου αντιτορπιλικού αεράμυνας TF-2000, ξεκίνησε στη Διοίκηση Ναυπηγείων της Κωνσταντινούπολης. Το πλοίο μας, συμπεριλαμβανομένου ενός χαλύβδινου θόλου, θα κατασκευαστεί το συντομότερο δυνατό και θα συμβάλει σημαντικά στις δυνατότητες αεράμυνάς μας».

Το αντιτορπιλικό TF-2000 έχει σχεδιαστεί για χρήση σε επιχειρήσεις αεράμυνας (AAW), επιφανειακού πολέμου (ASuW), ανθυποβρυχιακού πολέμου (ASW), ηλεκτρονικού πολέμου (EW), επιχειρήσεων πληροφοριών – επιτήρησης – αναγνώρισης (ISR), έρευνας και διάσωσης (SAR), αντιτρομοκρατίας, παράκτιας και υπεράκτιας περιπολίας και αποστολών ειδικών επιχειρήσεων.

Η πλατφόρμα είναι εξοπλισμένη με δυνατότητες όπως επιχειρησιακή ικανότητα +45 ημερών, πλήρως αεροστεγές διαμέρισμα διαβίωσης με προστασία NBC, σύστημα ενέργειας υψηλής πυκνότητας ισχύος, χαμηλή ακουστική και μαγνητική υπογραφή, προηγμένο σύστημα ελέγχου και διαχείρισης πλοίων, ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης πλατφόρμας (IPMS) και υποστήριξη logistics εφ’ όρου ζωής.

Έχει σχεδιαστεί για να αποτελέσει τη ραχοκοκαλιά του μελλοντικού στόλου επιφανείας της Τουρκίας.

Βασικά χαρακτηριστικά, όπως έχουν ανακοινωθεί (καθώς πρόκειται για πλοίο υπό κατασκευή/ανάπτυξη), περιλαμβάνουν:

Οπλικά Συστήματα

Το TF-2000 σχεδιάζεται να φέρει ένα εκτεταμένο οπλοστάσιο, με έμφαση στην εγχώρια παραγωγή:

Συστήματα Κάθετης Εκτόξευσης (VLS): Ένα σύστημα 96 κελιών MIDLAS (εγχώριας ανάπτυξης) για την εκτόξευση πυραύλων.

Αντιαεροπορικοί Πύραυλοι (SAM):

SAPAN (Hisar-D RF)

SİPER Block 1/2

Πιθανή ενσωμάτωση και άλλων πυραύλων, όπως RIM-162 Evolved Sea Sparrow Missile (ESSM) και RIM-116 Rolling Airframe Missile (RAM) / Levent.

Πύραυλοι Επιφανείας – Επιφανείας:

Atmaca (αντιπλοϊκός πύραυλος)

Gezgin (πύραυλος κρουζ προσβολής ξηράς με εμβέλεια άνω των 1.000 χλμ.)

Ναυτικό Πυροβόλο: Ένα εγχώριας παραγωγής ναυτικό πυροβόλο MKE 127 mm.

Συστήματα Εγγύς Άμυνας (CIWS):

Aselsan Göksur (ή Gökdeniz)

Roketsan Levent (πυραυλικό σύστημα)

Ανθυποβρυχιακός Πόλεμος (ASW):

Ελαφριές τορπίλες 324 mm Orka.

Πιθανή ενσωμάτωση του VL ASROC (ανθυποβρυχιακός πύραυλος).

Συστήματα Αισθητήρων και Ελέγχου

Η καρδιά των δυνατοτήτων του πλοίου είναι το ολοκληρωμένο, εγχώριο ραντάρ ÇAFRAD 4D AESA, το οποίο αποτελείται από:

ÇAFRAD 4D AESA Search Radar: Κύριο ραντάρ έρευνας.

UMR S-Band Long-Range Radar: Ραντάρ μεγάλης εμβέλειας.

ÇFR X-Band Multi-Function Radar: Ραντάρ πολλαπλών λειτουργιών.

ÇAFRAD AYR: Ραντάρ φωτισμού/ελέγχου πυρός.

Συστήματα Sonar: Πιθανότατα να περιλαμβάνει ποντιζόμενο sonar (bow-mounted) και ρυμουλκούμενο συστοιχίας (towed array sonar).

Ηλεκτρονικός Πόλεμος (EW): Εκτεταμένα συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου.

Άλλα Χαρακτηριστικά

Χαμηλή Παρατηρησιμότητα (Stealth): Σχεδιάζεται με χαρακτηριστικά μειωμένης διατομής ραντάρ (Low Radar Cross Section) και μειωμένα υπέρυθρα, ακουστικά και μαγνητικά ίχνη.

Αποστολές: Σχεδιασμένο κυρίως για Αντιαεροπορικό Πόλεμο (AAW), αλλά και για Αντιπλοϊκό Πόλεμο (ASuW), Ανθυποβρυχιακό Πόλεμο (ASW) και επιχειρήσεις ISR (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance).

Ολοκληρωμένο Δίκτυο: Προορίζεται να λειτουργήσει ως κεντρικός κόμβος στην τουρκική ολοκληρωμένη αρχιτεκτονική αεράμυνας και αντιβαλλιστικής άμυνας, σε πλήρη σύνδεση με τις χερσαίες και αεροπορικές δυνάμεις (C4ISR).

Η ναυπήγηση του πρώτου πλοίου του προγράμματος TF-2000 έχει ήδη ξεκινήσει, με στόχο την καθέλκυσή του γύρω στο 2028 και την παράδοσή του στο Πολεμικό Ναυτικό έως το 2030.

Εκτός από το TF-2000, η Τουρκία συνεχίζει ταυτόχρονα την κατασκευή διαφόρων πολεμικών πλοίων. Σε αυτά περιλαμβάνονται οι κορβέτες και οι φρεγάτες κλάσης ADA και İSTİF στο πλαίσιο του έργου MİLGEM, καθώς και τα περιπολικά πλοία ανοιχτής θάλασσας κλάσης HİSAR.

Επιπλέον, σε συνεργασία με την Ισπανία, προχωρά στη ναυπήγηση του μεγαλύτερου αεροπλανοφόρου στην Ευρώπη, μήκους 300 μέτρων.