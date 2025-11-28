Άνοια: Η καθημερινή δραστηριότητα των 10 λεπτών που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικό

Η υγεία του εγκεφάλου αποτελεί θεμέλιο για μια ποιοτική και ενεργή ζωή, ειδικά όσο μεγαλώνουμε. Παρότι η άνοια δεν μπορεί πάντα να προληφθεί, ολοένα και περισσότερες έρευνες δείχνουν ότι ο τρόπος ζωής μας παίζει καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση της γνωστικής λειτουργίας. Ειδικός προτείνει απλούς τρόπους για την προστασία του εγκεφάλου σε κάθε στάδιο της ζωής.

Η απλή δραστηριότητα που μειώνει τον κίνδυνο άνοιας, σύμφωνα με ειδικό

Μια απλή καθημερινή συνήθεια των 10 λεπτών μπορεί να βοηθήσει στην προστασία της υγείας του εγκεφάλου, μειώνοντας τον κίνδυνο εμφάνισης άνοιας καθώς μεγαλώνουμε, σύμφωνα με έναν ειδικό φροντίδας.

Υπολογίζεται ότι εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως ζουν με άνοια, με τους αριθμούς να αυξάνονται σταθερά τις επόμενες δεκαετίες. Αν και δεν υπάρχει τρόπος να προληφθεί με απόλυτη βεβαιότητα, ορισμένες καθημερινές δραστηριότητες μπορούν να ενισχύσουν τη λειτουργία του εγκεφάλου και να μειώσουν τον κίνδυνο, ανεξάρτητα από την ηλικία.

Ο ειδικός φροντίδας Michael Berkley-Blezard από το Elmfield Care’s Old Sarum Manor μοιράστηκε πέντε απλές δραστηριότητες που κρατούν το μυαλό ενεργό και ενισχύουν τη μακροπρόθεσμη υγεία του εγκεφάλου. Ανάμεσά τους, ξεχωρίζει η συμβουλή να ολοκληρώνουμε καθημερινά έναν σύντομο παιχνίδι λογικής, όπως sudoku ή Wordle.

«Ένας τρόπος να κρατήσουμε τον εγκέφαλό μας σε άριστη κατάσταση είναι να λύνουμε τακτικά γρίφους», εξηγεί ο Michael. «Είτε παίζετε Wordle πριν ξεκινήσει η ημέρα σας, είτε λύνετε ένα sudoku στο κρεβάτι, είτε κάνετε ένα word search μπροστά στην τηλεόραση, κάθε “νοητική προπόνηση” βοηθά τον εγκέφαλο να παραμένει υγιής».

Τα παιχνίδια λογικής ενεργοποιούν ταυτόχρονα πολλά κέντρα του εγκεφάλου — τη μνήμη, την οπτική επεξεργασία και τις γνωστικές λειτουργίες — ενισχύοντας τις νευρωνικές συνδέσεις.

Η συμβουλή αυτή επιβεβαιώνεται από δύο συνδεδεμένες μελέτες του Πανεπιστημίου του Έξετερ και του King’s College London, που δημοσιεύθηκαν το 2019 στο International Journal of Geriatric Psychiatry. Σε περισσότερους από 19.000 συμμετέχοντες ηλικίας 50+, όσοι έλυναν τακτικά σταυρόλεξα και sudoku εμφάνιζαν σαφώς καλύτερη γνωστική λειτουργία.

Η Dr Anne Corbett, επικεφαλής της έρευνας, δήλωσε: «Όσο πιο συχνά κάποιος ασχολείται με γρίφους, όπως σταυρόλεξα και sudoku, τόσο πιο “αιχμηρή” παραμένει η απόδοσή του σε τεστ μνήμης, προσοχής και λογικής σκέψης. Σε ορισμένες δε περιπτώσεις, η βελτίωση ήταν εντυπωσιακή. Όσοι έλυναν γρίφους τακτικά είχαν γνωστική απόδοση έως και οκτώ χρόνια νεότερη».

Η ειδικός επισημαίνει ότι τα παιχνίδια μνήμης συμβάλλουν στην καλύτερη λειτουργία του εγκεφάλου για περισσότερο χρόνο.

Πρακτικές συμβουλές για την προστασία της εγκεφαλικής υγείας

Ο Michael πρόσθεσε και άλλες πρακτικές συμβουλές για τη διατήρηση της εγκεφαλικής υγείας κατά τη γήρανση, τονίζοντας ότι η καθημερινή νοητική δραστηριότητα είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να προστατεύσετε τον εγκέφαλό σας.

Παραμείνετε κοινωνικά ενεργοί

Μουσική

Εκμάθηση νέας γλώσσας

Διάβασμα 20 σελίδων την ημέρα

«Η κοινωνική απομόνωση είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση άνοιας αργότερα στη ζωή», εξηγεί ο ειδικός. «Όταν είστε κοινωνικά δραστήριοι, είτε περνώντας χρόνο με φίλους ή οικογένεια, είτε απλώς γνωρίζοντας καλύτερα τους συναδέλφους σας, αυτό βοηθά τον εγκέφαλο να παραμένει ενεργός, μειώνει το άγχος και υποστηρίζει τις νευρικές οδούς που προστατεύουν από τη γνωστική εξασθένηση».

«Η μουσική, είτε την ακούμε, είτε παίζουμε ένα μουσικό όργανο, είτε τραγουδάμε, είναι εξαιρετικός τρόπος να διατηρούμε τον εγκέφαλο “αιχμηρό”», συνεχίζει ο Michael. «Αυτό συμβαίνει γιατί η μουσική μνήμη είναι μια ισχυρή μορφή έμφυτης μνήμης, βαθιά “ενσωματωμένη” στον εγκέφαλο και ιδιαίτερα ανθεκτική στις αλλαγές που προκαλούν παθήσεις όπως η άνοια. Επιστημονικές μελέτες δείχνουν ότι η ακρόαση μουσικής ενεργοποιεί εκτεταμένες περιοχές του εγκεφάλου, φτάνοντας συχνά σε σημεία που άλλα ερεθίσματα δεν μπορούν».

Εκμάθηση νέας γλώσσας

«Έρευνες έχουν δείξει ότι η εκμάθηση μιας δεύτερης γλώσσας μπορεί να καθυστερήσει την εμφάνιση άνοιας», επισημαίνει ο ειδικός. «Οι δίγλωσσοι άνθρωποι αναπτύσσουν μεγαλύτερο γνωστικό απόθεμα, κάνοντας τον εγκέφαλο πιο ανθεκτικό στις βλάβες που μπορεί να προκαλέσει η άνοια. Υπάρχουν πολλές εφαρμογές και βίντεο στο YouTube που κάνουν τη διαδικασία εύκολη και οικονομική σε κάθε ηλικία. Ακόμη και λίγα λεπτά εξάσκησης την ημέρα αρκούν για να μάθετε νέες φράσεις και να δημιουργήσετε νέες νευρωνικές συνδέσεις».

Διάβασμα 20 σελίδων την ημέρα

«Το τακτικό διάβασμα είναι ένας υπέροχος τρόπος να κρατάτε τον εγκέφαλο δραστήριο και υγιή», προσθέτει ο Michael. «Προσφέρει νοητική διέγερση που ενισχύει τις νευρωνικές οδούς και χτίζει γνωστικό απόθεμα, βοηθώντας στην προστασία από απώλεια μνήμης καθώς μεγαλώνουμε. Ακόμη και 20 σελίδες την ημέρα μπορούν να βελτιώσουν τη μνήμη και την προσοχή, υποστηρίζοντας τη μακροπρόθεσμη γνωστική υγεία. Το διάβασμα μειώνει επίσης το άγχος, ένας ακόμη κρίσιμος παράγοντας για τη διατήρηση ενός υγιούς εγκεφάλου σε κάθε στάδιο της ζωής».

Σημαντική υπενθύμιση

Αν εσείς ή κάποιο άτομο που γνωρίζετε εμφανίζει συμπτώματα άνοιας, είναι σημαντικό να συμβουλευτείτε άμεσα έναν επαγγελματία υγείας.