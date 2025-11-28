Στους 94 αυξήθηκαν οι νεκροί των πυρκαγιών σε ουρανοξύστες του Χονγκ Κονγκ – Η κατάσβεση συνεχίζεται για 3η ημέρα

Enikos Newsroom

διεθνή

Στους 94 αυξήθηκαν οι νεκροί των πυρκαγιών σε ουρανοξύστες του Χονγκ Κονγκ – Η κατάσβεση συνεχίζεται για 3η ημέρα

Σε τραγωδία άνευ προηγουμένου εξελίχθηκαν οι πυρκαγιές που ξέσπασαν σε συγκρότημα πολυκατοικιών στο Χονγκ Κονγκ, με τον απολογισμό των νεκρών να φτάνει τους 94, ανάμεσά τους και ένας πυροσβέστης, σύμφωνα με την South China Morning Post και το δίκτυο RTHK. Οι φλόγες συνέχιζαν να καίνε ακόμη και το πρωί της Παρασκευής (τοπική ώρα), τρεις ημέρες μετά το ξέσπασμα της φωτιάς, μετατρέποντας την περιοχή σε κόλαση.

Παράλληλα, 76 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 11 είναι πυροσβέστες, όπως ανακοίνωσε το πυροσβεστικό σώμα της αυτόνομης περιοχής της Κίνας. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας έδιναν μάχη για να σβήσουν τις τελευταίες εστίες και να εντοπίσουν πιθανούς εγκλωβισμένους, με τις αρχές να εκτιμούν ότι η επιχείρηση διάσωσης και κατάσβεσης θα ολοκληρωνόταν μέσα σε λίγες ώρες.

Η φωτιά ξεκίνησε το πρωί της Τετάρτης σε μία από τις πολυκατοικίες, που ξεπερνούσε τους 30 ορόφους, και εξαπλώθηκε ταχύτατα στα γειτονικά κτίρια. Πρόκειται για τη χειρότερη πυρκαγιά που έχει πλήξει το Χονγκ Κονγκ εδώ και δεκαετίες, αφήνοντας πίσω της ανείπωτη καταστροφή και δεκάδες οικογένειες σε απόγνωση.

Τα αιτία της τραγωδίας διερευνώνται, με τις αρχές να στρέφουν την προσοχή τους στις σκαλωσιές από μπαμπού και τα πλαστικά δίχτυα που είχαν τοποθετηθεί γύρω από τα κτίρια λόγω εργασιών ανακαίνισης. Τα συγκεκριμένα υλικά, όπως εκτιμάται, λειτούργησαν σαν «πυριτιδαποθήκη», βοηθώντας τη φωτιά να εξαπλωθεί με τρομακτική ταχύτητα, εγκλωβίζοντας δεκάδες ανθρώπους μέσα στα διαμερίσματά τους.

Τα πολυώροφα κτίρια είχαν κατασκευαστεί τη δεκαετία του 1980 και παρουσίαζαν ανάγκες συντήρησης, γεγονός που είχε οδηγήσει στις πρόσφατες εργασίες επισκευής. Οι ερευνητές εξετάζουν αν τηρήθηκαν οι κανόνες ασφάλειας κατά τις εργασίες, καθώς και το εάν υπήρξαν παραλείψεις από την πλευρά της κατασκευαστικής εταιρείας.

Ήδη, τρεις υπεύθυνοι της εταιρείας έχουν συλληφθεί και αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή, ενώ η αστυνομία συνεχίζει τις προανακριτικές διαδικασίες για να διαπιστωθούν τυχόν ποινικές ευθύνες και άλλων εμπλεκομένων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, dpa

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποια είναι η προθεσμία για δωρεάν φάρμακα κατά της παχυσαρκίας-Τι πρέπει να κάνετε

Φαρμακοποιοί: Αποκατάσταση της αλήθειας για τη διάθεση παιδιατρικών εμβολίων

Έτσι θα λειτουργήσει η Ανεξάρτητη Αρχή για την Προστασία του Καταναλωτή και τον Έλεγχο της Αγοράς – Τι είπε ο Θεοδωρικάκος

Τράπεζα της Ελλάδος: Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για καταθέσεις και δάνεια

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
05:15 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Μεξικό: Παραιτήθηκε ο γενικός εισαγγελέας μετά από διαφωνίες με την πρόεδρο

Ο γενικός εισαγγελέας του Μεξικού Αλεχάντρο Χερτς υπέβαλε την παραίτησή του χθες, Πέμπτη, ύστε...
04:08 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Κόστα Ρίκα: Κατασχέθηκαν 4 τόνοι κοκαΐνης με την υποστήριξη των ΗΠΑ – Συνελήφθησαν δύο άτομα

Η αστυνομία της Κόστα Ρίκα, με την υποστήριξη της αμερικανικής ακτοφυλακής, προχώρησε στην κατ...
03:10 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Τατζικιστάν: Τρεις Κινέζοι νεκροί σε επίθεση στα σύνορα με το Αφγανιστάν

Τρεις Κινέζοι πολίτες οι οποίοι εργάζονταν στο Τατζικιστάν σκοτώθηκαν σε επίθεση κοντά στα σύν...
02:55 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Κολομβία: Σε διαθεσιμότητα ανώτατοι αξιωματικοί για διαρροή ευαίσθητων πληροφοριών

Ανώτατος αξιωματικός των ενόπλων δυνάμεων και ο επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών της Κολομ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»