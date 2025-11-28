Στους 94 αυξήθηκαν οι νεκροί των πυρκαγιών σε ουρανοξύστες του Χονγκ Κονγκ – Η κατάσβεση συνεχίζεται για 3η ημέρα

Σε τραγωδία άνευ προηγουμένου εξελίχθηκαν οι πυρκαγιές που ξέσπασαν σε συγκρότημα πολυκατοικιών στο Χονγκ Κονγκ, με τον απολογισμό των νεκρών να φτάνει τους 94, ανάμεσά τους και ένας πυροσβέστης, σύμφωνα με την South China Morning Post και το δίκτυο RTHK. Οι φλόγες συνέχιζαν να καίνε ακόμη και το πρωί της Παρασκευής (τοπική ώρα), τρεις ημέρες μετά το ξέσπασμα της φωτιάς, μετατρέποντας την περιοχή σε κόλαση.

Παράλληλα, 76 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 11 είναι πυροσβέστες, όπως ανακοίνωσε το πυροσβεστικό σώμα της αυτόνομης περιοχής της Κίνας. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας έδιναν μάχη για να σβήσουν τις τελευταίες εστίες και να εντοπίσουν πιθανούς εγκλωβισμένους, με τις αρχές να εκτιμούν ότι η επιχείρηση διάσωσης και κατάσβεσης θα ολοκληρωνόταν μέσα σε λίγες ώρες.

Η φωτιά ξεκίνησε το πρωί της Τετάρτης σε μία από τις πολυκατοικίες, που ξεπερνούσε τους 30 ορόφους, και εξαπλώθηκε ταχύτατα στα γειτονικά κτίρια. Πρόκειται για τη χειρότερη πυρκαγιά που έχει πλήξει το Χονγκ Κονγκ εδώ και δεκαετίες, αφήνοντας πίσω της ανείπωτη καταστροφή και δεκάδες οικογένειες σε απόγνωση.

Τα αιτία της τραγωδίας διερευνώνται, με τις αρχές να στρέφουν την προσοχή τους στις σκαλωσιές από μπαμπού και τα πλαστικά δίχτυα που είχαν τοποθετηθεί γύρω από τα κτίρια λόγω εργασιών ανακαίνισης. Τα συγκεκριμένα υλικά, όπως εκτιμάται, λειτούργησαν σαν «πυριτιδαποθήκη», βοηθώντας τη φωτιά να εξαπλωθεί με τρομακτική ταχύτητα, εγκλωβίζοντας δεκάδες ανθρώπους μέσα στα διαμερίσματά τους.

Τα πολυώροφα κτίρια είχαν κατασκευαστεί τη δεκαετία του 1980 και παρουσίαζαν ανάγκες συντήρησης, γεγονός που είχε οδηγήσει στις πρόσφατες εργασίες επισκευής. Οι ερευνητές εξετάζουν αν τηρήθηκαν οι κανόνες ασφάλειας κατά τις εργασίες, καθώς και το εάν υπήρξαν παραλείψεις από την πλευρά της κατασκευαστικής εταιρείας.

Ήδη, τρεις υπεύθυνοι της εταιρείας έχουν συλληφθεί και αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή, ενώ η αστυνομία συνεχίζει τις προανακριτικές διαδικασίες για να διαπιστωθούν τυχόν ποινικές ευθύνες και άλλων εμπλεκομένων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, dpa